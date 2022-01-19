Один человек погиб в ДТП со "скорой" в Комсомольске-на-Амуре

В ночь на 19 января в районе бывшего сернокислотного завода на Северном шоссе Комсомольска-на-Амуре столкнулись два легковых автомобиля и карета "скорой помощи". В результате ДТП погиб один из водителей, еще четыре человека пострадали.

"Погибшего деблокировали из искореженного корпуса машины, прибывшие на место происшествия спасатели МЧС России. Для этого они использовали аварийно-спасательный инструмент. Его тело передано сотрудникам полиции", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как уточнили ТАСС в региональной Госавтоинспекции, аварию спровоцировал 40-летний водитель Nissan Wingroad, который нарушил безопасную дистанцию и врезался в Toyota Corolla. Та от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась со "скорой". Водитель Toyota погиб, травмы получили его спутник, а также водитель и два пассажира "скорой".