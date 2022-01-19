В 2021 году Wink показал 1,2 млрд часов контента

Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов. В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или планшете.
Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис "Обмен минут на кино", доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.
Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink - лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых - российские анимационные ленты "Фиксики: Большой секрет" и "Смешарики. Начало". Ну а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей - комедию "Батя" - и вспоминали суровые 90-е.
Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции - как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер - любимый российский мультсериал "Маша и Медведь" (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов "Три кота" (0+) и "Грузовичок Лёва" (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды "Кухни" (16+), "Трудных подростков" (18+) и начало ретродетектива "За час до рассвета" (цифровая премьера до эфира на федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink, 18+).
Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):
1."Батя" (16+);
2."Душа" (6+);
3."Райя и последний дракон" (6+);
4."Холодное сердце 2" (6+);
5."Куриоса" (18+);
6."Фиксики: Большой секрет" (6+);
7."Монстры на каникулах 3: Море зовет" (6+);
8."Том и Джерри" (6+);
9."Мстители: Финал" (16+);
10."Моана" (6+);
11."Зверополис" (6+);
12."Соник в кино" (6+);
13."Тролли. Мировой тур" (6+);
14."Холодное сердце" (0+);
15."Суперсемейка 2" (6+);
16."Круэлла" (12+);
17."Смешарики. Начало" (0+);
18."Тайна Коко" (12+);
19."Скуби-ду!" (2020, 6+);
20."Король Лев" (2019, 6+).
На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент - обе части "Босс-молокосос" (6+). В целом контент для детской аудитории занимает более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители снабжали развлечениями детей, а уже после - себя.
Топ-20 в покупках (включая аренду контента):
1."Босс-молокосос" (6+);
2."Босс-молокосос 2" (6+);
3."Форсаж 9" (12+);
4."Мортал Комбат" (18+);
5."Холодное сердце 2" (6+);
6."Щенячий патруль в кино" (6+);
7."Батя" (16+);
8."Райя и последний дракон" (6+);
9."Душа" (6+);
10. "Гнев человеческий" (18+);
11. "Лига справедливости Зака Снайдера" (16+);
12. "Гринч" (6+);
13. "Лука" (6+);
14. "Один дома" (0+).
15. "Семейка Крудс: Новоселье" (6+);
16. "Годзилла против Конга" (12+);
17. "Соник в кино" (6+);
18. "Тролли. Мировой тур" (6+);
19. "Тайная жизнь домашних животных 2" (6+);
20. "Шан-Чи и легенда десяти колец" (16+).
Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг покупок не покидает комедия "Один дома". С удовольствием зрители смотрят и премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы "Небо" и "Летчик", опередив свежие российские комедии "Дракулов" и "Бабки", а также новогоднюю серию пацанского сериала "Зёма".
Топ-10 в подписках за 1-9 января 2022 года:
1."Небо" (12+);
2."Летчик" (12+);
3."Круиз по джунглям" (12+);
4."Черная вдова" (16+);
5."Лука" (6+);
6."Круэлла" (12+);
7."Дракулов" (16+);
8."Райя и последний дракон" (6+);
9."Зёма 3. Новогодний замес" (18+);
10."Бабки" (16+).
Топ-10 в покупках за 1-9 января 2022 года:
1."Веном 2" (16+);
2."Один дома" (0+);
3."Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (0+);
4."Дюна" (2021, 12+);
5."Не время умирать" (12+);
6."Гринч" (6+);
7."Шан-Чи и легенда десяти колец" (16+);
8."Семейка Аддамс: Горящий тур" (12+);
9."Тихий омут" (18+);
10. "Босс-молокосос 2" (6+).
Справка
Wink - цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.
Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Ростелеком"