В 2021 году Wink показал 1,2 млрд часов контента

За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно укрепил свои позиции провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия "Батя" (16+), которая уверенно обошла все голливудские блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только развлекательный контент.

Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов. В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или планшете.

Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис "Обмен минут на кино", доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.

Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink - лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых - российские анимационные ленты "Фиксики: Большой секрет" и "Смешарики. Начало". Ну а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей - комедию "Батя" - и вспоминали суровые 90-е.

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции - как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер - любимый российский мультсериал "Маша и Медведь" (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов "Три кота" (0+) и "Грузовичок Лёва" (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды "Кухни" (16+), "Трудных подростков" (18+) и начало ретродетектива "За час до рассвета" (цифровая премьера до эфира на федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink, 18+).

Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):

1."Батя" (16+);

2."Душа" (6+);

3."Райя и последний дракон" (6+);

4."Холодное сердце 2" (6+);

5."Куриоса" (18+);

6."Фиксики: Большой секрет" (6+);

7."Монстры на каникулах 3: Море зовет" (6+);

8."Том и Джерри" (6+);

9."Мстители: Финал" (16+);

10."Моана" (6+);

11."Зверополис" (6+);

12."Соник в кино" (6+);

13."Тролли. Мировой тур" (6+);

14."Холодное сердце" (0+);

15."Суперсемейка 2" (6+);

16."Круэлла" (12+);

17."Смешарики. Начало" (0+);

18."Тайна Коко" (12+);

19."Скуби-ду!" (2020, 6+);

20."Король Лев" (2019, 6+).

На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент - обе части "Босс-молокосос" (6+). В целом контент для детской аудитории занимает более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители снабжали развлечениями детей, а уже после - себя.

Топ-20 в покупках (включая аренду контента):

1."Босс-молокосос" (6+);

2."Босс-молокосос 2" (6+);

3."Форсаж 9" (12+);

4."Мортал Комбат" (18+);

5."Холодное сердце 2" (6+);

6."Щенячий патруль в кино" (6+);

7."Батя" (16+);

8."Райя и последний дракон" (6+);

9."Душа" (6+);

10. "Гнев человеческий" (18+);

11. "Лига справедливости Зака Снайдера" (16+);

12. "Гринч" (6+);

13. "Лука" (6+);

14. "Один дома" (0+).

15. "Семейка Крудс: Новоселье" (6+);

16. "Годзилла против Конга" (12+);

17. "Соник в кино" (6+);

18. "Тролли. Мировой тур" (6+);

19. "Тайная жизнь домашних животных 2" (6+);

20. "Шан-Чи и легенда десяти колец" (16+).

Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг покупок не покидает комедия "Один дома". С удовольствием зрители смотрят и премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы "Небо" и "Летчик", опередив свежие российские комедии "Дракулов" и "Бабки", а также новогоднюю серию пацанского сериала "Зёма".

Топ-10 в подписках за 1-9 января 2022 года:

1."Небо" (12+);

2."Летчик" (12+);

3."Круиз по джунглям" (12+);

4."Черная вдова" (16+);

5."Лука" (6+);

6."Круэлла" (12+);

7."Дракулов" (16+);

8."Райя и последний дракон" (6+);

9."Зёма 3. Новогодний замес" (18+);

10."Бабки" (16+).

Топ-10 в покупках за 1-9 января 2022 года:

1."Веном 2" (16+);

2."Один дома" (0+);

3."Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (0+);

4."Дюна" (2021, 12+);

5."Не время умирать" (12+);

6."Гринч" (6+);

7."Шан-Чи и легенда десяти колец" (16+);

8."Семейка Аддамс: Горящий тур" (12+);

9."Тихий омут" (18+);

10. "Босс-молокосос 2" (6+).

Справка

Wink - цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Ростелеком"