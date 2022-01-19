В Хабаровске появилась художественная студия анимации

Детская художественная студия для занятий анимационным искусством "Веселая карусель" открылась на базе Краевой детской школы искусств при Хабаровском краевом колледже искусств. Учить там будут детей от пяти до 12 лет.

Для создания новой студии закупили оборудование на 744 тысячи рублей - компьютеры, графические планшеты, фотоаппараты, специальное программное обеспечение. В этом году при содействии министерства культуры планируется также отремонтировать одну из самых вместительных аудиторий во втором корпусе колледжа и переместить класс для занятий анимацией туда.

- Эта детская студия - первый шаг к открытию в колледже искусств новой специальности "Анимация". В будущем студенты будут проектировать и создавать анимационные, художественные, документальные, научно-популярные фильмы, реализовывать различные рекламные и мультимедийные проекты, - отмечает директор Хабаровского краевого колледжа искусств Игорь Мосин.

В планах руководства колледжа наладить сотрудничество с местной анимационной студией "Мечталет" и другими образовательными организациями края, которые реализуют дополнительные образовательные программы "Анимация" и "Мультипликация". Сейчас таких 55 в 12 районах.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, открытие студии стало еще одним шагом к появлению в регионе анимационного кластера. Меморандум о его создании в прошлом году подписали Михаил Дегтярев и директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Кстати

В 2021 году в Хабаровске прошел II Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов в Хабаровске. Празднуем 85-летие "Союзмультфильма". Осенью 2022 в крае состоится еще один фестиваль анимационного кино.