В Хабаровском крае майнеры украли электроэнергию на 8 миллионов рублей

В Хабаровском крае возбудили первое на Дальнем Востоке уголовное дело о безучетном потреблении электроэнергии майнером криптовалют. А в Сыктывкаре владельца майнинг-фермы уже осудили за незаконное подключение к электросетям.

Ферма в Коми открылась в 2015 году на территории коммерческого предприятия. Майнер заключил договор аренды помещений, где и разместил оборудование. Но платить за электричество не захотел. Просто "врезался" в трансформаторную станцию арендодателя. Обман раскрылся через пять лет. "Фермер", по данным прокуратуры Коми, успел израсходовать 1,3 миллиона киловатт-часов. Квартира, под завязку напичканная электроприборами, не потратила бы столько за сто лет.

Майнера признали виновным в причинении ущерба собственнику в особо крупном размере. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. Условно.

Вообще подпольный майнинг в России не является преступлением. Однако незаконное подключение к электросетям и потребление электричества без договора с поставщиком - наказуемое деяние, за которое майнеру и вынесли приговор. И ему придется заплатить за потраченные киловатт-часы.

В Хабаровске майнер уже погасил ущерб, причиненный энергоснабжающей компании. За три месяца он составил более 2,75 миллиона рублей. Но уголовное дело открыто. В полицию в марте прошлого года 2021 года написал заявление о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере представитель энергоснабжающего предприятия. Как рассказали в краевом УМВД, 32-летний житель Хабаровского района использовал безучетную электроэнергию.

Майнинговую ферму он разметил на территории деревообрабатывающего предприятия. А в трансформаторную подстанцию установил дополнительный автовыключатель. Что позволило получать энергию, минуя приборы учета. Во время обыска сотрудники полиции изъяли около 220 вычислительных устройств.