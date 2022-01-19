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19.01.2022 10:32
Рубрика: Общество

В Якутии до конца января отменили показы спектаклей из-за COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Показы всех спектаклей, концертных программ и иных культурных мероприятий до 1 февраля приостановили в Республике Саха (Якутия) в связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-центре регионального министерства культуры и духовного развития, меры профилактики усилены по рекомендации оперативного штаба.

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"Далее решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки", - объяснила заместитель министра культуры и духовного развития Марина Силина.

Те, кто успел купить билеты на отмененные выступления, смогут вернуть или обменять их в кассах театрально-зрелищных учреждений. До конца января заменой традиционным показам могут стать онлайн-спектакли.

Кроме того, в соответствии с указом главы региона Айсена Николаева от 19 января 2022 года усилены и другие меры профилактики.

"Официальные спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, домах культуры сокращается до 50 процентов. Не допускается посещение аттракционов, детских игровых комнат и развлекательных центров школьниками, переведенными на дистанционное обучение", - отмечается на официальном информационном портале республики.

При этом есть и послабления. Например, члены семей переболевших ОРВИ или коронавирусом теперь должны оставаться на самоизоляции не две недели, а только одну.

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