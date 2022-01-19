В Приморье на круглосуточную работу переведут ПЦР-лаборатории

В Приморье готовятся к новой "волне" COVID-19. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, система здравоохранения мобилизует силы и средства.

"Здравоохранение формирует резервы медицинских работников, готовит списки волонтеров совместно с учебными отраслевыми учреждениями, на круглосуточный режим переводятся все ПЦР-лаборатории, готовятся к развертыванию более 300 мест резервного коечного фонда. Также в медучреждениях проводится ревизия и оценка потребности в кислороде, лекарственных препаратах, средствах индивидуальной защиты", - уточнила зампредседателя правительства - министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Исходя из прежнего опыта, специалисты прогнозируют подъем заболеваемости примерно через две недели после прихода новой "волны" в центральную часть России.

За последние сутки в Приморье подтверждено 317 новых случаев коронавируса, в предыдущие три дня этот показатель был равен 295, 307 и 305. В крае работает более 200 прививочных пунктов. Вакцинировано свыше 932 тысяч человек.