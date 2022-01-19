Чем привлек зрителя Кировский драматический театр

В 2021 году Кировский драматический театр (КДТ) имени Кирова удивил небывалым количеством премьер. Только в декабре автор этих строк побывала на трех новых постановках. О том, что изменилось в жизни КДТ, и о планах на будущее рассказывает Евгений Ланцов, художественный руководитель театра.

Евгений Юрьевич, я сбилась со счета: сколько же новых спектаклей появилось в прошедшем году?

Евгений Ланцов: Мы поставили восемь спектаклей (при плане четыре) и три концертные программы. Такое количество для театра - жизненная необходимость. Каждый спектакль и по тематике, и по жанру точно попал в свой сегмент зрительских интересов.

"У всякого свой вкус: кто любит дыню, кто арбуз, а кто - свиной хрящик" - гласит русская пословица. Кому-то из наших зрителей понравилась "Фальшивая нота", но не очень "Гроза", и наоборот. Кто-то в восторге от "Нашего городка", но его не затащишь на праздничные концерты или комедии. И это нормально! Задача русского репертуарного театра в областном центре - охватывать по возможности больший диапазон зрителей для того, чтобы залы были полными. Но управление потоками зрителей, формирование его интереса и ожиданий от спектаклей - искусство.

Есть выражение, что у режиссеров нелюбимых спектаклей не бывает. Это так или нет? Можете выделить какие-то свои постановки?

Евгений Ланцов: Любимые у меня, действительно, все, но есть и те, за которые я испытываю особую гордость. Это "Фальшивая нота" и "Наш городок". В "Фальшивой ноте" весь спектакль на сцене вместе с двумя артистами находится Вятский камерный оркестр. Актеры "ведут" острый детективный сюжет, а оркестр играет сложнейшую музыку Моцарта, Шостаковича, Баха, и все сливается в напряженное единое действо. В "Нашем городке" тоже весь спектакль на сцене музыканты Вятской филармонии Евгений Дробахин (гитара), Олег Мутных (труба), Алексей Мамаев (флейта). Они стали естественной частью сценического действия, без которого спектакль - уже не спектакль. Такого соединения театра с музыкой в нашем регионе, как утверждают зрители, давно не было. Мне думается, что это может стать одним из важных направлений деятельности театра - органическое слияние драматического действия с симфонической или народной музыкой, с классическим или современным танцем, с профессиональным эстрадным или оперным пением. Если это делается со вкусом, красиво и качественно, то необычайно востребовано публикой. Да, подобным образом "соединять несоединимое" организационно трудно и очень дорого в столицах, а нам же в провинции сам бог велел!

В театр пришли новые артисты. Расскажите о них.

Евгений Ланцов: Пока труппа была в отпуске, приехали и активно включились в работу Ян Воробьев и Светлана Закирова (заслуженная артистка Республики Башкортостан). Они уже сыграли несколько ролей. Ян - трудоголик, умеющий целенаправленно "вгрызаться" в роль, подходить к ней интеллектуально, философски и эмоционально одновременно. Артист широкого диапазона, Ян умеет играть разные театральные положения и жанры. Светлана - тонкая, интеллигентная, деликатная актриса, но это только с первого взгляда. Под этой, казалось бы, хрупкой оболочкой притаились и тигриная страсть, и трагические прозрения.

Сразу после окончания Сибирской театральной академии (Красноярск) к нам в театр приехали двое замечательно одаренных юношей - Павел Чернышов и Даниил Воронков. При всех очевидных талантах они пока еще - нераскрытая книга. Павел кажется сдержанным, но при ближайшем рассмотрении крайне эмоционален, имеет вкус к деталям, тонко и точно чувствует слово, умеет думать на сцене. Даниил с первого же взгляда кажется ярко выраженным героем. Уже проявил стремление быть верным и точным в каждой детали играемой роли, у него есть желание дойти до самой сути.

Из "Театра на Спасской" к нам перешла Ника Курзина - талантливая и многогранная актриса с особым шармом и выразительностью. Она умеет быть предельно искренней и, кажется, обладает мощной позитивной энергией!

Чем порадовали фестивали минувшего года?

Евгений Ланцов: В июне театр съездил на фестиваль "Коляда-Plays" со спектаклем "Пикассо". Наград мы не отхватили, но зато удостоились детального разбора и обсуждения серьезными театральными критиками и театроведами, что порою гораздо дороже материальных ценностей и наград. На спектакль приходил автор пьесы Олег Богаев и остался очень доволен увиденным.

А в начале осени мы побывали на VIII Всероссийском фестивале "Старейшие театры России в Калуге" с нашей "Грозой". Анна Васильева получила диплом "За лучшую женскую роль второго плана", Елена Некрасова награждена дипломом "За чистоту и ясность исполнения роли Катерины", Артем Ефимов - "За неординарное решение роли Тихона в спектакле "Гроза".

Вообще 2021-й оказался непростым. В то же время смотрю вперед с большими надеждами: год был во многом определяющий, в нем для театра наметились новые пути и возможности развития, новые смыслы и направления.

Ключевой вопрос

Вы достаточно часто даете молодым режиссерам показать себя на сцене драмы, ставите спектакли по школьной программе литературы. Чем вызвано такое внимание к молодежи?

Евгений Ланцов: За прошедший год трое режиссеров-дипломников сделали свои работы в театре. "Фальшивая нота" вначале была сыграна на малой сцене в режиссуре Александра Минкина, студента Театрального института имени Щукина, потом мне пришлось "подхватить" эту пьесу и поставить ее с другим составом артистов, с оркестром на большой сцене, где Александр Минкин выступил в качестве режиссера-видеографа. В 2022 году новый спектакль в его режиссуре включен в план постановок.

Пьесу "Цветы для Элджернона" по роману Даниела Киза в качестве дипломной работы представил режиссер Павел Беренштейн, студент ГИТИСа. Этот спектакль тоже ждет постановки на нашей большой сцене.

На малой сцене вышел спектакль "Первая любовь" по повести Тургенева, режиссер - Анна Васильева, студентка Екатеринбургского государственного театрального института. Спектакль принят в репертуар театра.

И это тоже, на мой взгляд, должно стать одним из необходимых и важных направлений деятельности театра - работа с молодой режиссурой. Думается, что мы уже готовы предложить руководству ведущих театральных вузов страны сотрудничество на постоянной основе в этом направлении.

Уже около тридцати лет, в каком бы театре ни служил, обязательно занимаюсь такой специальной театральной формой, как одноактные спектакли по классической русской и советской литературе. Качественно работать со студентами, со школьниками среднего и старшего звена, воспитывать своего зрителя - насущная необходимость единственного большого "театра с белыми колоннами" в областном центре.

В минувшем году дополнительно к уже существующим поставлены спектакли "Я - Раскольников" по роману Достоевского, "Первая любовь" по повести Тургенева. Придумана и сформулирована программа "Среда просвещения", реализация которой ждет своего времени. Согласно ей спектакли по школьной программе должны регулярно по средам играться в камерном пространстве театра (малая и средняя сцены). Очень бы хотелось, чтобы программой заинтересовалось министерство образования области. Пока системная работа в этом направлении не ведется, поскольку постановки и прокат спектаклей малых форм не предусмотрены выделяемым театру годовым бюджетом. А жаль: такие постановки, по признанию педагогов, методически эффективны и лучше усваиваются школьниками.