Глава Чувашии поделился своим видением перспектив республики

Разговор с главой начался с проблем дефицита кадров, низкой зарплаты и трудовой миграции. А закончился формулировкой основной философии работы правительства Чувашии.

Осенью правительство ЧР представило шесть проектов в рамках фронтальной стратегии. В республиканских СМИ и официальных релизах их называли не иначе как прорывными. Нас же заинтересовал сам термин "фронтальная стратегия".

Готовить кадры со школьной скамьи

Как пояснил глава Чувашии, термин родился после того, как было выполнено поручение президента страны Владимира Путина о кураторстве вице-премьеров правительства РФ над федеральными округами.

- Каждый регион во взаимодействии с куратором (ПФО курирует Дмитрий Чернышенко) предлагал несколько проектов по выработанному стандарту. Задача была представить не менее пяти проектов и обозначить пять основных сдерживающих проблем. Это и называется фронтальной стратегией - посмотреть на регион через призму анализа, - объясняет Николаев.

В прошлом году в ходе разработки комплексной программы социально-экономического развития республики уже были изучены внутренние резервы и обозначены конкретные проблемы. Поэтому задачи, которые есть в комплексной программе, и представленные проекты пересекаются. Николаев полагает, что для ПФО будет отобрано, скорее всего, пять проектов с наибольшим кумулятивным эффектом с точки зрения развития регионов. При этом он заверил, что, даже если ни один из проектов Чувашии не попадет в этот перечень, региональное правительство продолжит работу над их реализацией.

В разговоре с главой мы не стали останавливаться на конкретном содержании проектов, а поговорили о проблемах, которые могут возникнуть на пути их реализации. Одна из них - кадры. Власти рассчитывают на появление около 40 тысяч новых рабочих мест. Но сегодня региональный рынок труда испытывает кадровый дефицит. Пожалуй, впервые число вакансий от работодателей в 4-5 раз превышает число людей, ищущих работу. Отсюда резонный вопрос - где брать людей?

- Сорок тысяч рабочих мест - это не так много, если исходить из имеющихся трудовых ресурсов Чувашии. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы организовать систему школьного, профессионального и высшего образования и науку таким образом, чтобы они были ориентированы на удовлетворение потребностей экономики региона, - говорит Николаев.

Уезжать стали в четыре раза меньше

Правда, здесь возникает другая проблема. Большое количество выпускников школ с высокими баллами по ЕГЭ предпочитают поступать в более престижные, с их точки зрения, вузы в других регионах. То же самое касается и молодых людей, оканчивающих учебные заведения среднего и высшего образования Чувашии.

- Мы нацелены на то, чтобы максимальное количество наших выпускников получали образование в системе профессионального и высшего образования в Чувашии и продолжали реализовывать себя на предприятиях и в социальной сфере региона. Но у нас есть не все компетенции, например в перечне специальностей отсутствует "режиссура". Кроме того, часть молодых людей изначально ориентирована на то, чтобы учиться в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов. Конечно же, препятствовать этому нельзя, - поясняет свою позицию Николаев.

Самой мощной мотивацией является не зарплата, а удовлетворенность от того, что ты сделал

Глава считает, что даже лучше, если студенты, окончившие вуз в другом регионе, останутся там и будут совершенствовать свои навыки в бизнесе или государственном управлении, а в Чувашию вернутся уже состоявшимися успешными людьми.

- Таких примеров на сегодняшний день много. Это сотни врачей, ранее выехавших в другие регионы и затем вернувшихся в систему здравоохранения Чувашии. Или возьмем республиканское правительство. Несколько человек, которые раньше либо занимались бизнесом в Москве и других регионах, либо работали в крупных корпорациях, сегодня стали министрами, - отмечает Николаев.

При этом глава соглашается, что большинство людей уезжают из республики отнюдь не для реализации своего творческого потенциала. Причина более прозаична: по уровню зарплат Чувашия находится на 12-м месте в ПФО и на 71-м месте в России. Большая миграция и низкие зарплаты - это взаимосвязанные процессы.

- Нас радует динамика снижения миграции. Несмотря на то что в этом году баланс пока еще отрицательный, уезжать стали в четыре раза меньше, чем в прошлые годы. Наша задача - поступательно вести работу, чтобы зарплата росла. Именно реализация больших проектов, где работодатели изначально дают конкурентную зарплату, позволит если не решить, то хотя бы нивелировать эту проблему, - говорит Николаев.

Глава объяснил, за счет чего в республике могут вырасти зарплаты. Первое, по его словам, это работа с градообразующими предприятиями для повышения их конкурентоспособности. Второе - кластеризация, то есть включение предприятий региона в цепочки производства и гарантированного сбыта готовой продукции. Это, по мнению Николаева, в итоге и должно привести к росту оплаты труда.

- Государство содействует бизнесу. А бизнес берет на себя обязательства создавать комфортные условия для работников и развивать их компетенции. Это необходимые составляющие, и они присутствуют в логике любого процесса, - подчеркивает он.

Правильный подход экономит время и деньги

Коснулись в разговоре с главой мы еще одной проблемы. Условия жизни, а также уровень развития медицины, образования или комфорта городской среды в столице Чувашии, не говоря уже о районах республики, заметно отличаются от крупных мегаполисов. Это тоже повод для людей выбирать более продвинутые регионы. На это Николаев заметил, что президентом страны поставлена задача создания равных возможностей, для чего и были начаты нацпроекты. И пока республика достаточно успешно их реализует.

- У нас есть комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики. Она нацелена на то, чтобы осуществлять максимально эффективные проекты на той или иной территории, создавать там инфраструктуру: коммунальную, социальную, культурную и образовательную. Поэтому качество жизни и возможности развития будут равными независимо от того, где человек проживает, в большом городе или маленьком населенном пункте, - уверяет глава региона.

Однако суровая реальность почти везде такова: проекты сделаны из рук вон плохо, деньги не освоены, а люди предпочитают работать по инерции. Но Олег Николаев убежден, что этот негативный тренд будет сломлен.

- Уверяю, уже в этом году мы будем свидетелями того, как существенно ускорится реализация проектов. Сейчас контракты заключаются в январе, а к реализации приступят уже в феврале. Это стало возможным за счет трансформации системы управления регионом, - считает глава Чувашии.

По словам Николаева, республика реализует проекты в самых разных сферах. Это разработка цифровых сервисов, информационное и кадровое сопровождение, создание центров компетенций и централизация функций, например в сфере закупок или проектирования. Благодаря проекту "Эффективный регион", который реализуется в Чувашии совместно с Росатомом, удалось оптимизировать многие процессы.

За девять месяцев только органы исполнительной власти приняли свыше ста проектов. По оценке чиновников, ожидаемый эффект от реализации 107 проектов ориентировочно составляет 527 тысяч часов высвобожденного рабочего времени, стоимость которого около 50 миллионов рублей. К реализации программы "Эффективный регион" присоединились также 26 администраций районов и городов республики с 99 проектами.

Акцент

- Да, министры поменялись. Но люди, работающие на местах, те же самые. Мы будем им помогать, способствовать тому, чтобы они могли развиваться и приносить пользу другим. Ведь самой мощной мотивацией является не заработная плата, а удовлетворенность от того, что ты сделал доброе и полезное дело. Тем более если оно сделано для большого количества людей. Эта идея уже стала основой философии деятельности правительства - делать свою работу так, чтобы она была востребована теми, для кого ее делаешь, вызывала гордость и желание и дальше развивать республику, - подытоживает Олег Николаев.