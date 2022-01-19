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19.01.2022 09:41
недвижимость

Квартирный запрос

Текст: Гульнара Хусаинова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 11(8659)
Для многих людей - решение квартирного вопроса - одно из важных событий жизни. Успешное совершение сделки зачастую зависит от грамотности специалистов рынка недвижимости, их компетенции и умения видеть всю глубину ситуации.

"Ипотечное бюро Камилы Фазлыевой" работает на российском рынке уже более семнадцати лет. Благодаря профессионализму сотрудников, агентство недвижимости имеет репутацию надежного партнера среди региональных и федеральных застройщиков, сотни благодарных клиентов в Уфе, Башкортостане и за его пределами.

Своим преимуществом в бюро считают исключительно эксклюзивный подход к каждому клиенту, умение решать поставленные задачи любой степени сложности.

Здесь могут проконсультировать по вопросам продажи и приобретения жилья с несовершеннолетними собственниками, купли-продажи за наличный расчет, приобретения квадратных метров с помощью военной ипотеки и других видов сертификатов.

Агентство также имеет большой опыт размена квартир, оформления прав наследования, приватизации и многих других, что связано с недвижимостью не только в республике, но и на межрегиональном уровне.

- Наше агентство для серьезных людей, ценящих знания, порядочность, компетентность, - рассказывает исполнительный директор агентства недвижимости "Ипотечное бюро Камилы Фазлыевой" Ляйсан Лукина. - Наш специалист может выехать в любую точку России, если в этом будет необходимость. Мы с большой ответственностью подходим к обучению сотрудников и даем не только базовые знания, но и то, с чем им реально придется столкнуться в работе, в том числе юридические нюансы, налоговые аспекты и даже психологическую подготовку. Ведь это огромная ответственность, связанная не только с деньгами клиентов.

Кроме того, бюро - один из признанных лидеров электронной регистрации, ведущий эту работу по всей стране. Агентство является поставщиком уникального программного обеспечения электронного взаимодействия с Росреестром, которым уже сейчас пользуются органы власти в двадцати двух регионах России.

Программное обеспечение помогают осуществлять такие операции, как постановка на кадастровый учет земельных участков, установление права собственности, регистрации купли-продажи и многое другое.

Электронные сделки - относительно новый способ оформления прав собственности - все больше привлекает внимание участников рынка недвижимости как безопасный способ покупки жилья. Показатель высокой компетенции в этом направлении - участие в проекте сопровождения электронных сделок крупнейшего в стране портала недвижимости.

- Мы вовремя поняли все преимущества, которые появились с возможностью совершать сделки дистанционно, - говорит основатель и руководитель агентства Камила Фазлыева. - Наши клиенты - покупатель и продавец - могут находиться в разных городах и даже странах, но это не помешает им провести операции с недвижимостью. Мы сэкономим им время, нервы и деньги на поездки.

Контакты

Агентство недвижимости "Ипотечное бюро Камилы Фазлыевой" находится по адресу: город Уфа, улица Ленина, д. 70, номер телефона: 8 965 943 66 18.

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