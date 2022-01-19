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19.01.2022 14:38
Рубрика: Общество

Космонавты МКС дали урок по борьбе с интернет-мошенничеством

Текст: Валентина Зотикова

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубов присоединились к кампании по профилактике интернет-мошенничества. С борта МКС они призвали россиян быть бдительными и не поддаваться на уловки преступников.

Фото: Олег Котов/РОСКОСМОС
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Видеоролик с борта МКС опубликовало УМВД по Оренбургской области. В обращении к жителям России Антон Шкаплеров и Петр Дубов напомнили о простых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников:

"Не поддавайтесь на попытки запугать вас по телефону тем, что ваш родственник якобы попал в беду, что с вашей карты кто-то снимает деньги, пытается оформить на вас кредит или совершить другую финансовую операцию. Прервите разговор и перезвоните своим близким, либо в банк по номеру на вашей карте или номеру, который указан в договоре на обслуживание.

Если же кто-то в телефонном разговоре или в интернете требует назвать данные вашей карты, секретный код или же пароли, приходящие в sms - знайте, что с такими просьбами могут обращаться только преступники.

Не переходите по случайным ссылкам и не вводите данные платежных карт на тех сайтах, в которых вы не уверены. Злоумышленники могут воспользоваться полученными данными и опустошить ваши счета".

Кстати

В минувшем году в Оренбуржье зарегистрировано более 4 000 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ежедневно от действий киберпреступников в среднем страдают 15 жителей региона, а ущерб варьируется от нескольких тысяч до миллионов рублей. В целях профилактики УМВД по Оренбургской области создало в мессенджере Telegram группу "Мы вместе", где публикуются советы и рекомендации, как противостоять уловкам мошенников.

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