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19.01.2022 12:40
Рубрика: Общество

Пермские ученые создали йогурт для людей с непереносимостью лактозы

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала йогурт на основе кокосового молока, который будет лучше усваиваться людьми, не переносящими лактозу (молочный сахар).

Фото: ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН"
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- Те, кто сталкивается с лактозной недостаточностью, не могут употреблять в пищу продукты на основе коровьего молока. Поэтому мы решили создать растительный йогурт, который будет содержать в составе полезные для желудочно-кишечного тракта бактерии и усваиваться лучше у людей с непереносимостью лактозы, - пояснила доцент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат химических наук Анна Портнова.

Биотехнологи изучили технологию ферментации кокосового молока, а также виды бактерий для сбраживания и заквасок для получения йогурта. Была проведена серия экспериментов, по результатам которых исследователям удалось получить продукт с нужными свойствами.

Новая разработка, по мнению биотехнологов, будет перспективна для внедрения в пищевой промышленности. В частности, исследования показали возможность получения растительного йогурта с содержанием пробиотиков, который можно применять в качестве альтернативы кисломолочным продуктам из животного молока.

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