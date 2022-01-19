Пермские ученые создали йогурт для людей с непереносимостью лактозы

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала йогурт на основе кокосового молока, который будет лучше усваиваться людьми, не переносящими лактозу (молочный сахар).

- Те, кто сталкивается с лактозной недостаточностью, не могут употреблять в пищу продукты на основе коровьего молока. Поэтому мы решили создать растительный йогурт, который будет содержать в составе полезные для желудочно-кишечного тракта бактерии и усваиваться лучше у людей с непереносимостью лактозы, - пояснила доцент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат химических наук Анна Портнова.

Биотехнологи изучили технологию ферментации кокосового молока, а также виды бактерий для сбраживания и заквасок для получения йогурта. Была проведена серия экспериментов, по результатам которых исследователям удалось получить продукт с нужными свойствами.

Новая разработка, по мнению биотехнологов, будет перспективна для внедрения в пищевой промышленности. В частности, исследования показали возможность получения растительного йогурта с содержанием пробиотиков, который можно применять в качестве альтернативы кисломолочным продуктам из животного молока.