Школьник из Арзамаса собрал более полумиллиона рублей для зооприютов

Одиннадцатилетний Павел Абрамов из Арзамаса Нижегородской области три года назад испытал глубокое потрясение - умер его любимый кот Барсик.

- Я решил тогда, что должен рассказать всем, насколько важны животные в жизни людей, - вспоминает Павел. - Со временем так этим увлекся, что не заметил, как идея превратилась в большой проект, о котором известно уже далеко за пределами моего родного города. А вообще, я мечтаю, чтобы не было бездомных животных.

Тогда, три года назад, Павел начал рисовать домашних питомцев своих знакомых, а в качестве оплаты брал корм для бездомных животных. Картины юного художника, по словам заказчиков, помимо художественной ценности дышат какой-то особой теплотой, и школьника буквально завалили просьбами. Через какое-то время стали писать даже из-за границы. А арзамасский приют для собак "Жизнь", куда он с мамой отвозит корм и другие полезные вещи, тоже стал хорошо известен.

Конечно, без поддержки родителей вряд ли Павлу удалось добиться такого признания. Его мама Екатерина - профессиональный управленец, последние годы работает мастером по маникюру. С детства сама любила рисовать. Папа Иван - инженер-технолог на приборостроительном заводе.

- Как воспитывали? Да в любви, как бы банально ни звучало, - ответила на вопрос журналиста "РГ" мама Екатерина Большакова, - всей семьей проводим много времени вместе. Мы поняли, что идея сына - это наша исключительная миссия, пусть и непонимаемая пока многими. Этот год для нас станет особенным, мы пишем книгу и планируем множество открытий. Для меня этот проект стал очень важным для переосмысления многих нематериальных вещей.

Екатерина рассказала о своей маме, которая приехала из города в деревню, бесплатно учила детей петь и танцевать, основала детский театр и посвятила ему 15 лет своей жизни.

- В нашей семье всегда были немного другие, нежели материальные, ценности. От этого, наверное, и потребность дарить, а не отнимать, - говорит женщина. - Ну а воспитывать детей нужно своим примером, ценить время, проведенное вместе.

В прошлом году Паша и его родители создали в Арзамасе творческую котостудию "Арт паштет" - пространство, в котором живут брошенные коты и куда можно прийти, чтобы поиграть с ними, послушать тематические лекции, пройти мастер-класс. И конечно, забрать приглянувшегося котика себе, если возникнет такое желание.

Тем не менее Пашино увлечение не превратилось в семейный бизнес - все вырученные за картины средства (прайс-листа, кстати, просто не существует: цену определяет сам заказчик) идут, как и прежде, на корм, лекарства, коммунальные платежи, стройматериалы.

Мальчик устраивает акции по сбору кормов, благотворительные фестивали, аукционы, ярмарки и флешмобы, акции по стерилизации бездомных кошек и многое другое. Благодаря уже всемирно известному движению "Добрая кисть" удалось завести подопечных в других приютах нескольких городов.

Только в декабре прошлого года Павлу с командой удалось собрать благодаря разным мероприятиям более ста тысяч рублей. Всего же за три года собрано более полумиллиона рублей и пять тонн корма, нарисованы сотни картин и открыток.

Акции по сбору кормов в пользу местного приюта "Жизнь" проходят регулярно и на базе школы, в которой учится Паша, и во время проведения мероприятий, а сейчас еще установлены боксы для сбора продуктов в торговом центре и в "Арт паштете".

Справка "РГ"

Павел Абрамов - автор проекта "Что может маленький волонтер?" и основатель Международного движения "Добрая кисть", лауреат Общественно-государственной инициативы "Горячее сердце", обладатель сертификата "Интеллектуально-творческий потенциал России", лауреат множества премий общественного признания в области добровольчества, победитель огромного количества творческих и интеллектуальных конкурсов, участник благотворительных аукционов и выставок.