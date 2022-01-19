Сотрудников Пензенского дома ветеранов лишили досрочной пенсии

Медработники Пензенского дома ветеранов оказались заложниками бюрократической коллизии. Им отказали в последней льготе - досрочном выходе на пенсию.

Причина формальная: по документам медсестры числятся сотрудниками органов соцзащиты, которым льготы не положены, а по факту сутками дежурят на медицинском посту, выполняя все назначения врача. Их работа мало чем отличается от привычного стационара: таблетки, уколы, капельницы.

Пенсионный фонд отказывается признавать право медиков на досрочный выход на пенсию - названия учреждения нет в особом перечне. Переименовать дом ветеранов региональные чиновники тоже не спешат, видимо, не видят смысла в том, чтобы привести документы в соответствие с реальностью. Получается, что прав у тех, кто работает в доме ветеранов, куда меньше, чем у местных постояльцев?

Судьба-злодейка

Пензенский дом ветеранов появился в середине 1980-х и несколько раз переименовывался. В самом учреждении кроме смены табличек практически ничего не менялось. Сейчас здесь проживают около 300 человек. Обладателей ветеранских корочек можно пересчитать по пальцам - это ветераны труда. Есть заслуженные работники культуры, медицины, образования. В основном свой век коротают здесь одинокие пенсионеры и инвалиды, которым трудно обслуживать себя самостоятельно. При этом у большинства из них есть дети и близкие родственники, но при поступлении они обычно указывают стандартную причину: "Не сошлись характерами".

У крепкого на вид Ивана Викторовича с выправкой капитана первого ранга за плечами три брака и несколько детей, которым он не платил алименты, потому что не было постоянной работы. Младшая дочь определила его в дом ветеранов, когда он в очередной раз потерялся на улице в мороз в одной рубашке и домашних шлепанцах. Тогда же он отморозил пальцы ног и получил инвалидность. Его напарник по игре в шахматы прячет лицо от фотоаппарата. В его трудовой книжке исключительно записи из исправительных колоний, где отбывал срок за хулиганство, кражи, грабежи.

Бывают среди постояльцев и настоящие знаменитости. Недавно ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Тамара Марсова. Пензенскому драматическому театру она отдала 52 года жизни, запомнившись сотнями ярких ролей. Режиссера и своего мужа Семена Рейнгольда она пережила почти на 40 лет. Детей у супругов не было. Последние годы жизни Тамара Марсова коротала в комнатке дома ветеранов.

Другая местная знаменитость - белокурая Леночка - прославилась после телеэфира с Андреем Малаховым. На телевидении ей, с детства прикованной к инвалидной коляске, помогли отыскать родную мать, которую она никогда не видела. В тот вечер жильцы и работники дома ветеранов прильнули к экранам телевизора, плакали вместе с Леночкой, когда та обнимала мать, которую видела до этого только во снах. Но чуда, увы, не случилось. Из Москвы девушка вернулась в свою комнату на третьем этаже.

Четверть века на посту

Сколько таких судеб пронеслось за четверть века перед глазами медсестры Натальи Ротмановой - на всех слез не хватит. В 23 года она пришла в Пензенский дом ветеранов и работает здесь до сих пор. Говорит, каждого пациента жалко. Хочется согреть душевным теплом и добрым словом. Это как в детском доме - всех сирот прижимаешь к себе, и каждый готов назвать тебя мамой. Здесь к ней обращаются "дочка".

- Стариков под опеку берут крайне редко. На моей памяти был один такой случай. Дедушка мечтал на склоне лет обрести настоящую семью. Даже давал объявление в газете. Приемная семья нашлась, но ненадолго. Сложно на старости лет ужиться под одной крышей с людьми совершенно чуждых взглядов и образа жизни. Дедушка вернулся к нам. Сказал, что здесь у него настоящая семья, - рассказывает Наталья Юрьевна.

В пандемию ей пришлось в буквальном смысле слова жить на работе. Когда объявили локдаун, посоветовавшись с мужем и дочкой, она ушла в изоляцию вместе со стариками. Близкие отнеслись к ее решению с пониманием. Без нее постояльцам дома ветеранов никак не обойтись. В стенах дома ветеранов за время пандемии она провела девять смен по 14 суток, не уходя с работы.

- Были и другие сложные периоды. Как-то мы остались совсем без врача. В больнице такое, наверное, в принципе невозможно. А мы восемь месяцев искали человека на освободившуюся вакансию. Обходились своими силами. "Найти желающих работать с пожилыми людьми непросто, многие новички не выдерживают здесь и нескольких дней", - говорит сестра милосердия.

За работу с пожилыми полагается коэффициент к окладу - полтора процента. Такую надбавку сложно назвать стимулирующей. В советское время существовала льготная очередь на жилье для работников подобных учреждений, но вместе с приватизацией ее ликвидировали. С недавних пор работники Пензенского дома ветеранов лишились последней льготы - досрочной пенсии.

Суд да дело

Осенью Наталья Ротманова обратилась в Пенсионный фонд за досрочной страховой пенсией. Она полагается медработникам, имеющим непрерывный стаж 30 лет. По опыту своих коллег не сомневалась, что получит... отказ. Медработникам дома ветеранов приходится уходить на пенсию досрочно через суд и с помощью хорошего адвоката.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Пензе и на этот раз отказало ей в назначении страховой пенсии по старости. Не были засчитаны в медицинский стаж 24 года 11 месяцев и 28 дней в должности медицинской сестры в Пензенском доме ветеранов.

"В списках лечебно-профилактических учреждений, работа в которых включается в специальный стаж в связи с осуществлением лечебной деятельности, данное учреждение не поименовано", - дословно говорится в ответе Пенсионного фонда.

Есть ли право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, решает суд исходя из конкретных обстоятельств. Медработникам всякий раз приходится нести судебные расходы, чтобы добиться справедливости.

Конец их мучениям можно было бы положить одной подписью в документе, но приходится снова и снова считать тревожные ночные смены, подтверждать должностные обязанности и доказывать в суде право на досрочную пенсию.

Справка "РГ"

В соответствии со статьей 30 Федерального закона РФ "О страховых пенсиях" N 400-ФЗ пенсия по старости назначается ранее достижения установленного возраста при наличии не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов у лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и не менее 30 лет в городах. Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений утверждаются Правительством Российской Федерации. В них входят дома-интернаты для престарелых. И хотя дом ветеранов - это совсем не Дом культуры и мало чем отличается от интерната, его в списки не включили.

В 1985 году в Пензе создан дом-интернат ветеранов войны и труда, рассчитанный на 310 мест. В 1990 году, когда в стране решили искоренить интернаты для престарелых, он был переименован в Пензенский территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, в этом статусе просуществовал недолго. Уже в 1997 году его стали официально называть Пензенский дом ветеранов, приставка "интернат" была безвозвратно утрачена, хотя постояльцы здесь проживают круглосуточно, многие даже имеют прописку в казенных стенах.