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19.01.2022 12:38
Рубрика: Общество

Учитель из Удмуртии в свободное время водит трамвай

Текст: Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 11(8659)
В 46-й ижевской школе этого преподавателя называют редким кадром. Во-первых, он мужчина, а это по-прежнему дефицит для российской системы образования. Во-вторых, преподает русский, но владеет удмуртским и свободно говорит на нем - даже имеет право преподавать этот предмет в школе. А в-третьих, в свободное от основной работы время еще и водит трамвай.
Фото: Оксана Ильина Фото: Оксана Ильина
Фото: Оксана Ильина

28-летний Ренат Гафуров не видит в этом ничего необычного. Он просто делает то, что любит. В его семье преподавателей никогда не было, но Ренату повезло с учителями - потому вопрос, куда идти после 11-го класса, перед ним никогда не стоял. Сначала была Казань и факультет географии, потом Удмуртский госуниверситет и филология. Уже четыре года он ведет русский и литературу в обычной ижевской школе. Учит других, учится сам, как и положено - иногда на собственных ошибках.

Фото: iStock
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- Самое трудное - это объяснить сложное простым и понятным языком. Ведь любишь то, что понимаешь. Это относится и к предметам школьной программы, - считает Ренат.

Молодой преподаватель не перестает удивлять и директора школы. Ольга Пушкарева называет его редким кадром - говорит, что нечасто встретишь человека, который с таким уважением относился бы к своим ученикам. По ее словам, даже к первоклассникам Ренат обращается исключительно на "вы". А еще с легкостью находит выход из сложных ситуаций (а они неизбежны в общении с подростками), гасит любые конфликты и как никто другой понимает детей.

- Этому не научить, с этим, наверное, надо родиться, - считает директор.

Ренат родился и провел детство в том районе Ижевска, где главным общественным транспортом был трамвай. Потому, объясняет Ренат, со временем он, бывший вожатый, и превратился в вагоновожатого. Сегодня в свободное от основной работы время он главный на 11-м трамвайном маршруте.

- Такой была моя детская мечта: я всегда хотел выучиться на водителя трамвая. И далось мне это непросто - как подготовка к космосу, только без центрифуги! - рассказывает Ренат. - Ведь ты же должен соответствовать по параметрам здоровья, досконально знать техническую сторону вопроса... При этом я всегда считал себя гуманитарием.

Вот уже несколько месяцев каждый свой выходной в пять утра учитель садится за пульт управления трамваем. И здесь он механик, физик и даже психолог: подбодрить ранних, иногда и замерзших пассажиров через громкоговоритель - обычное дело. Стихи или прозу из школьной программы он еще не читал в микрофон, но, возможно, займется этим в ближайшие смены.

Впрочем, даже превращаясь в "глубокоуважаемого вагоноуважатого", Ренат Гафуров все равно остается учителем. Четырнадцать остановок на маршруте, проложенном местами по прямой, для него отличная возможность обдумать и будущие уроки, и даже ход предстоящего родительского собрания.

Фото: Оксана Ильина

- Для меня такая работа - отдых, - поясняет Ренат, вспоминая расхожее мнение о том, что таковым для многих является смена рода деятельности. В трамвае он отдыхает и пока даже представить себе не может, что когда-нибудь ему придется делать выбор и, возможно, от чего-то отказываться.

- Но будет это точно не завтра и даже не послезавтра, - уверяет преподаватель русского языка.

Кстати

Фразу "Осторожно, двери закрываются!" учитель произносит только в трамвае. В школе двери кабинета Рената Гафурова (а он, кстати, еще и завуч) всегда открыты и для учеников, и для коллег.

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