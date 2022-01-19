В Кировской области появился сайт велопрогулок по региону

В Кировской области энтузиасты создали сайт велопрогулок по региону: здесь можно выбрать безопасный маршрут по заданным параметрам. А в ближайшее время появится возможность записаться на бесплатные велосипедные уроки или присоединиться к общему велопоходу по самым красивым местам Вятки.

Идея проекта принадлежит команде Велошколы Кирова (региональная федерация велосипедного спорта): родилась она довольно давно, а реализовать задумку помог Фонд президентских грантов. Работа над сайтом еще не закончена, от пользователей принимаются все пожелания и замечания, поскольку проект хотят сделать по-настоящему живым и народным.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Велошколе, при создании маршрута в расчет берутся несколько параметров. Это его безопасность (преимущество отдается велопоходам по грунтовым дорогам), интересность (путь должен быть проложен по красивым местам или вести до какой-то достопримечательности), а также сложность, чтобы велотуристы могли оценить свои силы.

Сейчас на сайте проложены 22 маршрута, проверенных опытными велотуристами. От самого простого и короткого для покатушек по центру Кирова до двухсоткилометрового велопутешествия по области для опытных туристов. Но организаторы говорят: главное не количество маршрутов, а их качество. Важно не только заявить о возможности организованно покататься по Вятке на двухколесном друге, но и привлечь внимание властей к проблеме: велосипедной инфраструктуры в Кировской области практически нет. Энтузиасты надеются, что проект в очередной раз напомнит об этом.

Кировчанин Тимофей Рохин сел на велосипед в 2013 году, двухколесного друга купил, чтобы ездить на работу. Со временем втянулся в велотуризм по выходным.

- Когда я начинал кататься на велосипеде, сложность была в том, куда поехать и что для этого надо, - вспоминает он. - Очень помогли велопоходы до деревни Рай с Денисом Репиным (это ежегодное велособытие в Кировской области, собирающее десятки увлеченных путешественников. - Прим. ред.). Именно через них я и полюбил велопутешествия. Сайт велопрогулок - отличная идея, которая поможет многим решиться отправиться в путь.

Комментарий

Елена Данюшенкова, директор Центра развития туризма Кировской области:

- Сегодня в нашем регионе растет популярность велосипедных поездок и походов на природу. Зачастую они собирают порядка 150 участников, по данным Велошколы в Кирове, и не могут принять всех желающих. Теперь сайт велопрогулок позволяет самостоятельно пройти выбранный маршрут, провести время с пользой для здоровья и получить незабываемые впечатления от поездок.