В Мордовии к частному дому подбросили пакет с ребенком

Пакет с новорожденной девочкой обнаружен в мордовском райцентре Ардатове. Полиция приступила к розыску матери ребенка.

Как сообщило в среду МВД по Республике Мордовия, сигнал о находке поступил от жителей частного дома по переулку Полежаева. Заявители обнаружили у своего крыльца пакет, в котором находилась новорожденная малышка. Ребенок был завернут в кусок ткани.

Девочка жива. Ее доставили в больницу. По предварительным данным, новорожденной всего несколько суток. Сотрудники угрозыска устанавливают мать ребенка.

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Тех, кто располагает информацией об обстоятельствах происшествия, полиция просит обратиться по телефонам: 8(83431)3-11-01, 3-24-89, 38-59-00 или 102.