В Мордовии в крещенских купаниях приняли участие 5000 человек

Более 5000 жителей Мордовии стали участниками традиционных крещенских купаний. Это почти вдвое больше, чем год назад.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в республике было оборудовано 67 организованных купелей. Рядом с ними находились передвижные пункты обогрева, палатки с горячим чаем и раздевалки. За порядком следили спасатели, полицейские, медики и сотрудники муниципалитетов. Сообщений о происшествиях не поступало.

Крещенская ночь в реcпублике выдалась теплой - температура опускалась всего на один градус ниже нуля. Возможно, по этой причине праздничные купания были гораздо более массовыми, чем в прошлом году. По данным МЧС, в Саранске в прорубь окунулись 2099 человек, а в целом по Мордовии - более 5000.

Для сравнения: год назад участниками традиционных купаний в ночь на Крещение стали около 3000 жителей республики, а в столице региона - всего 900 человек.