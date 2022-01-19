В Нижегородской области выросло число заболевших штаммом "омикрон"

По данным на сегодняшний день на территории Нижегородской области официально подтверждено 10 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Ранее было известно об одном факте заражения. Из десяти подтвержденных случаев три - завозные: пациенты прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля. Один из заболевших выезжал за пределы Нижегородской области, остальные заразились, по всей видимости, на территории региона.

Все заболевшие изолированы или госпитализированы, обследован круг контактных лиц. У пациентов заболевание протекает, преимущественно, в форме ОРВИ.

Накануне пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила о комплексе мер против распространения "омикрона" на территории региона. В частности, развернут обсерватор на 160 коек. Для пациентов с новым штаммом выделены 85 коек в трех больницах, при необходимости их количество может быть увеличено.

- Мы готовы развернуть около 10 000 коек для оказания помощи больным с коронавирусом. Сейчас уже задействованы 3 554 койки, из них более 2 000 обеспечено кислородом, работает 550 ИВЛ. При этом у нас сохраняется высокий резерв коечного фонда - на сегодня около 28 процентов. При этом много больных получает помощь амбулаторно. Считаем очень важным, что принимаются дополнительные решения о выделении федеральных средств на лекарства. Это позволяет максимально эффективно проводить лечение в домашних условиях, - пояснил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор в очередной раз призвал нижегородцев активнее вакцинироваться против коронавируса и напомнил, что вакцины действенны против всех штаммов COVID-19.