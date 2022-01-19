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19.01.2022 19:54
Рубрика: Общество

Диагноз в точку

Виртуальный пациент поможет вылечить реального
Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)
Российская газета - Спецвыпуск № 12(8660)
В Нижнем Новгороде изобрели обучающий игровой симулятор для врачей, фармацевтов и студентов медвузов "Виртуальный пациент". С его помощью они могут потренироваться в постановке верных диагнозов, разборе анализов и назначении правильного лечения.
Медицинский директор нижегородской компании Антон Дементьев тестирует новые опции приложения "Виртуальный пациент". Фото: Татьяна Ермошкина Медицинский директор нижегородской компании Антон Дементьев тестирует новые опции приложения "Виртуальный пациент". Фото: Татьяна Ермошкина
Медицинский директор нижегородской компании Антон Дементьев тестирует новые опции приложения "Виртуальный пациент". Фото: Татьяна Ермошкина

Такая необычная идея зародилась у одной из нижегородских IT-компаний во время участия в хакатоне Цифровой прорыв-2021 "Медицина, здравоохранение, наука", организованном при поддержке президентской программы "Россия - страна возможностей". Команда mPRO выполнила задание заказчиков из Ямало-Ненецкого автономного округа и разработала проект "Контроль качества оказания медицинской помощи". Это IT-решение объединило все необходимые звенья цепочки медпомощи, начиная от врача, лечебных учреждений, ФСС, страховых компаний и заканчивая привлеченными экспертами. Оценило его и жюри, присудив третье место.

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"На тот момент у нас уже были идеи, связанные с "Виртуальным пациентом". Мы сделали прототип в тематике медицины и информационных технологий. Но хакатон помог шире посмотреть на происходящее и создать рабочее приложение, которое уже используют различные медицинские организации и фармкомпании. Недавно оно стало доступно для ветеринарии - лечения четвероногих пациентов", - рассказал "РГ" технический директор компании mPRO Павел Шубин.

"Виртуальный пациент" - это тренажер, в котором можно имитировать как частые заболевания, так и редкие случаи. С последними врач может столкнуться всего несколько раз за практику, а "Виртуальный пациент" позволяет ему делать это хоть каждый день.

"Это своего рода медицинская игра, квест, где участник проходит некий виртуальный сценарий. Приходит пациент и говорит: "Доктор, у меня боли в груди". Врач задает вопросы, пациент отвечает. Таким образом мы моделируем совершенно любые ситуации, связанные не только непосредственно с медициной, но и с околомедицинской тематикой. Спектр таких сценариев может быть очень большим и определяется непосредственно задачей лечебного учреждения или медвуза", - рассказал Павел Шубин.

К разработке приложения компания отнеслась со всей ответственностью. В их команде есть медицинский директор - действующий врач - и множество приглашенных экспертов, авторитетных медицинских специалистов в узких областях.

По словам медицинского директора mPro Антона Дементьева, перед новым годом были созданы сценарии "Виртуального пациента" для Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Главная задача этой программы - помочь врачам повышать уровень своей компетенции и подтверждать квалификацию.

"У нас есть целая система непрерывного медицинского образования, но врачи перегружены работой и им некогда учиться. Традиционные источники информации: лекции, презентации, печатные материалы требуют много времени и сил для изучения. Мы предложили вариант дополнительного образования в легкой игровой форме. Даем возможность врачам поиграть и одновременно получить полезную информацию и прокачать свои навыки", - рассказал руководитель проекта Евгений Табунин.

На сайте компании любой человек может попробовать демоверсию "Виртуального пациента". Ситуации там представлены несложные, но они наглядно показывают, как работает приложение. "Обучающие же сценарии для врачей и студентов гораздо более сложные и разветвленные. В них можно пойти не по тому пути, назначить анализы, поставить неверный диагноз и назначить неверное лечение. Дальше идет развитие болезни, пациенту становится хуже. Врач должен исправить свою ошибку. Конечно, в таких сценариях есть подсказки. Ведь главная задача здесь - научить и помочь", - добавил Павел Шубин.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Сейчас mPro предлагает "Виртуального пациента" крупнейшим медицинским вузам Москвы и Ставрополья. Сотрудники компании уверены, что эта программа будет полезна для студентов.

Кстати, раньше компания уже имела опыт в разработке медицинских приложений. Медсправочник "mPRO скорая помощь" по стандартам оказания первой помощи для врачей находится в ТОПе приложений для смартфонов.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова, такие приложения в будущем будут крайне востребованы в системе здравоохранения.

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