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19.01.2022 13:19
Рубрика: Общество

В Пензенской области "омикрон" подтвердился у пяти человек

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

У пяти жителей Пензенской области выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса - "омикроном". Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В Нижегородской области выросло число заболевших штаммом "омикрон"

Заразившимся от 29 до 69 лет, болезнь у всех пятерых протекала в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась. Установлено, что никто из заболевших не выезжал за рубеж. Один человек путешествовал по России. Отрабатываются все контакты пациентов.

Накануне губернатор Олег Мельниченко сообщил, что подготовлен мобилизационный план по перепрофилированию медицинских организаций амбулаторно-поликлинического и стационарного звена для лечения инфекционных больных с учетом разных сценариев развития эпидситуации.

- Может быть развернуто до 5 280 инфекционных коек на базе медицинских учреждений. В настоящее время утверждена и действует схема маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией, - уточнил глава региона.

Пока в красную зону госпитализируется не более 50 человек в сутки. Занятость коечного фонда составляет менее тысячи человек в сутки.

На территории Пензенской области продолжается массовая вакцинация против COVID-19. Первый компонент вакцины получили более 813 тысяч жителей региона, в том числе повторно - более 100 тысяч человек. Завершили вакцинацию полностью более 775 тысяч, из них повторно - более 93 тысяч жителей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пандемия коронавируса COVID-19

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