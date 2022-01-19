В Перми изъято более 33 килограммов мефедрона

Нарколаборатория по производству синтетических наркотиков обнаружена в Перми в гараже на улице Янаульская. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что несколько недель назад злоумышленники приобрели прекурсоры, реактивы, оборудование и специализированную посуду. А затем организовали производство мефедрона.

Лабораторию ликвидировали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Перми, задержаны двое местных жителей.

В ходе обыска изъято свыше 33 килограммов мефедрона, изготовленного с целью сбыта.

Задержанные взяты под стражу.