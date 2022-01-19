В Уфе к сроку приговорили застройщиков за хищение 2,4 млрд рублей

Громкое уголовное дело о хищении у 1,4 тысячи дольщиков жилого комплекса "Миловский парк" 2,4 миллиарда рублей завершилось суровым приговором. Октябрьский районный суд Уфы назначил троим обвиняемым, которые в разные годы руководили ООО "КилСтройИнвест", реальные сроки лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Компания "КилСтройИнвест" начала возводить малоэтажный жилой комплекс "Миловский парк" под Уфой в 2012 году буквально в чистом поле. Сроки сдачи домов срывались один за другим: в итоге из 14 запланированных кварталов, сдали только два. Обманутыми дольщиками стали более 1200 граждан и 205 членов жилищно-строительных кооперативов, многие из них взяли на покупку квартир кредиты. Руководители "КилСтройИнвест" попали под следствие по статьям о мошенничестве и причинении имущественного ущерба путем обмана.

- Суд назначил Дмитрию Комлеву наказание в виде 10 лет лишения свободы, а его коллегам Ивану Арапову и Павлу Рыцеву - по шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре РБ.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест. Примерная общая стоимость этого имущества - более 400 миллионов рублей.

Между тем обманутых дольщиков "Миловского парка" взял под крыло Фонд защиты прав участников долевого строительства: по двум объектам дольщики получили компенсации, а из 20 домов, которые решено достроить, три - сдали в конце 2021 года. Остальные обещают достроить до 2024 года.