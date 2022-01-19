Власти пообещали нижегородцам изменить работу общественного транспорта

До конца 2025 года на дорогах Нижегородской области планируется создать более 55 километров выделенных полос для общественного транспорта (ОТ), благоустроить разворотные площадки и построить свыше 60 новых остановочных пунктов. Также планируется установка камер фотовидеофиксации на выделенных полосах для ОТ и светофорных объектов, автоматически контролирующих трафик.

Об этом накануне шла речь на круглом столе в региональном минтрансе.

В обсуждении предстоящих реформ (они запланированы в рамках новой транспортной системы, внедряемой в Нижегородской области) приняли участие представители власти и общественных организаций, а также специалисты компаний-перевозчиков.

В том, что работа ОТ не удовлетворяет жителей региона, убеждать никого не надо. Несмотря на внешний лоск (новые автобусы большой вместимости, умные остановки, например), по сути ничего не изменилось к лучшему.

- Стою на Белинке, жду 62-й автобус в сторону Щербинок, - рассказывает нижегородец Сергей. - На табло цифры - 10 минут. "Подожду", - решаю для себя. Через пять минут вместо цифры 10 появилась другая: 52 минуты. Примерно столько же предлагалось ждать автобуса N 2, больше часа оставалось до прибытия 28-го. А время было еще совсем детское - 18:53, среда.

Недаром более трети нижегородцев в ходе опроса выразили крайнюю неудовлетворенность работой ОТ. При этом начиная с 2016 года местные власти постоянно что-то пытаются изменить в худо-бедно работавшей системе пассажирских перевозок: то перекраивают маршрутную схему, то изменяют нумерацию. "РГ-Неделя", в частности, рассказала об этом в номере от 27 апреля 2017 года.

- Инфраструктурные изменения, которые предлагают разработчики транспортной схемы, назрели давно, - говорит участник круглого стола Алексей Алехин, глава регионального исполкома ОНФ. - Однозначно нужно решать вопрос с тем, чтобы водители могли отдохнуть после рейса, если необходимо - пройти дополнительный медосмотр. Нужны интеллектуальные светофоры, учитывающие трафик. Создание выделенных полос также нужно обсуждать, учитывая интересы как общественного транспорта, так и автомобилистов.

По итогам обсуждения участники приняли решение ранжировать мероприятия по первостепенности и определить их стоимость, чтобы исходя из возможностей бюджета сформировать план их реализации.

- Такие работы, как, например, изменение разметки, можем начать уже весной, - считает Артем Бафанов, и. о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. - Главное при этом - обеспечить удобство для пользователей общественного транспорта, увеличить скорость передвижения по маршрутам, снизить время ожидания на остановках.

Справка "РГ"

Цель предстоящих изменений - скорректировать маршрутную сеть, чтобы уменьшить количество дублирующих маршрутов (сегодня на отдельных участках проспектов Ленина и Гагарина оно доходит до двадцати), объединить в общую сеть с единым расписанием все виды ОТ, в том числе метро и пригородные электрички. После экспертных обсуждений проект будет опубликован для получения предложений и пожеланий.