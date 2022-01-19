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19.01.2022 05:45
Рубрика: Происшествия

Девять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой в Красноярске

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Дорожная авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля произошла накануне вечером в столице Красноярского края. Пострадали девять человек, рассказали в региональном главке МВД.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Под Братском шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками

По данным Госавтоинспекции, около 16 часов 30 минут местного времени грузовик на улице Одесской, выезжая на дорогу с прилегающей территории, столкнулся с маршруткой. Девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних (дети пяти, 12 и 14 лет), получили травмы - ссадины и ушибы.

Полиция уточняет обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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