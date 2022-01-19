Девять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой в Красноярске

Дорожная авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля произошла накануне вечером в столице Красноярского края. Пострадали девять человек, рассказали в региональном главке МВД.

По данным Госавтоинспекции, около 16 часов 30 минут местного времени грузовик на улице Одесской, выезжая на дорогу с прилегающей территории, столкнулся с маршруткой. Девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних (дети пяти, 12 и 14 лет), получили травмы - ссадины и ушибы.

Полиция уточняет обстоятельства случившегося.