Сотрудницу красноярского космического бюро поймали на миллионных взятках

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении руководителя бюро комплектующих товаров АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" и ее мужа. Супруги обвиняются в получении особо крупных взяток и посредничестве, сообщили следователи.

Речь идет о пяти эпизодах взяточничества на сумму 18 миллионов рублей. По версии правоохранителей, сотрудница "Информационных спутниковых систем" получила от поставщика оборудования, приобретенного для АО, взятку в размере 7,5 процента от цены контрактов. Супруг женщины выступал в роли посредника и был задержан при получении денег. Деятельность семейной пары пресекли сотрудники краевого управления ФСБ, уточнили в региональном СК.

В тайниках по месту жительства предполагаемых взяточников нашли более 13 миллионов рублей, часть денег была в иностранной валюте. Имущество семьи на сумму 36 миллионов арестовано. Супруги взяты под стражу.