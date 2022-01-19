На прошедшей в Сочи под занавес 2021 года выставке "Вузпромэкспо" Новосибирский государственный университет (НГУ) представил два проекта.

Первый - модульная масштабируемая платформа формфактора CubeSat, позволяющая за один-два года собрать спутники под орбитальные эксперименты заказчика. Разработкой занимались сотрудники отдела аэрокосмических исследований НГУ совместно со стратегическим партнером "ОКБ Пятое Поколение".

Инженер лаборатории космического эксперимента, старший преподаватель физического факультета НГУ Анатолий Пелемешко отметил, что в сентябре 2020 года состоялся запуск на орбиту спутника НОРБИ (CubeSat 6U), который также собран на базе разработанной платформы. Сейчас аппарат работает в штатном режиме и выполняет поставленные задачи. Ожидается, что спутник НОРБИ-2 будет запущен в космос уже в 2022 году.

По словам старшего научного сотрудника физфака НГУ Сергея Кузнецова, еще один проект вуза связан с технологией 6G, в основе которой использованы терагерцевые (ТГц) волны - электромагнитное излучение с частотами от ста до нескольких сотен гигагерц. "В сравнении с СВЧ, ТГц-волны имеют значительно более высокую информационную емкость, что делает их перспективным для систем связи нового поколения типа 6G/7G, а также для других областей применения - досмотровые системы безопасности, радары высокого разрешения", - пояснили в пресс-службе госуниверситета.

Ученые утверждают, что переход на приборы с терагерцевым излучением позволит увеличить скорость передачи данных в системах беспроводной связи как минимум в 100 раз.

"Разрабатываемые устройства выглядят как ЖК-дисплеи. Метаструктуры, используемые в приборах, мало весят, компактны и обладают свойствами, недостижимыми для классических оптических элементов. Разработки находятся в активной фазе и являются ведущими в РФ в своей области", - рассказал Сергей Кузнецов.

В пресс-службе Томского политехнического университета сообщили, что вуз представил на "Вузпромэкспо-2021" уменьшенный вариант цифрового двойника энергосистемы. С помощью данного прибора можно смоделировать штатные и нештатные ситуации, в том числе аварийные, и оценить устойчивость объекта любого масштаба - от системы электроснабжения отдельного предприятия до энергосистемы всей страны.

Терагерцевые волны весьма перспективны для систем связи нового поколения типа 6G/7G

Руководитель лаборатории "Моделирование электроэнергетических систем" ТПУ Михаил Андреев отмечает, что переход на "зеленую" энергетику неизбежен. А значит, нужны инструменты для изучения процессов в современных и перспективных энергосистемах, в том числе с элементами альтернативной энергетики - ветряные генераторы, солнечные панели, а также водородные накопители энергии. "Наш комплекс позволяет решать эти задачи", - подчеркивает Михаил Андреев.

Цифровой двойник состоит из более 90 вычислительных модулей, размещенных в трех шкафах. Размер уменьшенного варианта для "Вузпромэкспо" сопоставим с габаритами микроволновой печи.