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19.01.2022 20:12
Рубрика: Общество

В космос потянуло

Технологии будущего создаются в вузах
Текст: Любовь Валеркина
Российская газета - Спецвыпуск № 12(8660)
На прошедшей в Сочи под занавес 2021 года выставке "Вузпромэкспо" Новосибирский государственный университет (НГУ) представил два проекта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый - модульная масштабируемая платформа формфактора CubeSat, позволяющая за один-два года собрать спутники под орбитальные эксперименты заказчика. Разработкой занимались сотрудники отдела аэрокосмических исследований НГУ совместно со стратегическим партнером "ОКБ Пятое Поколение".

Фото: iStock
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Инженер лаборатории космического эксперимента, старший преподаватель физического факультета НГУ Анатолий Пелемешко отметил, что в сентябре 2020 года состоялся запуск на орбиту спутника НОРБИ (CubeSat 6U), который также собран на базе разработанной платформы. Сейчас аппарат работает в штатном режиме и выполняет поставленные задачи. Ожидается, что спутник НОРБИ-2 будет запущен в космос уже в 2022 году.

По словам старшего научного сотрудника физфака НГУ Сергея Кузнецова, еще один проект вуза связан с технологией 6G, в основе которой использованы терагерцевые (ТГц) волны - электромагнитное излучение с частотами от ста до нескольких сотен гигагерц. "В сравнении с СВЧ, ТГц-волны имеют значительно более высокую информационную емкость, что делает их перспективным для систем связи нового поколения типа 6G/7G, а также для других областей применения - досмотровые системы безопасности, радары высокого разрешения", - пояснили в пресс-службе госуниверситета.

Ученые утверждают, что переход на приборы с терагерцевым излучением позволит увеличить скорость передачи данных в системах беспроводной связи как минимум в 100 раз.

"Разрабатываемые устройства выглядят как ЖК-дисплеи. Метаструктуры, используемые в приборах, мало весят, компактны и обладают свойствами, недостижимыми для классических оптических элементов. Разработки находятся в активной фазе и являются ведущими в РФ в своей области", - рассказал Сергей Кузнецов.

В пресс-службе Томского политехнического университета сообщили, что вуз представил на "Вузпромэкспо-2021" уменьшенный вариант цифрового двойника энергосистемы. С помощью данного прибора можно смоделировать штатные и нештатные ситуации, в том числе аварийные, и оценить устойчивость объекта любого масштаба - от системы электроснабжения отдельного предприятия до энергосистемы всей страны.

Терагерцевые волны весьма перспективны для систем связи нового поколения типа 6G/7G

Руководитель лаборатории "Моделирование электроэнергетических систем" ТПУ Михаил Андреев отмечает, что переход на "зеленую" энергетику неизбежен. А значит, нужны инструменты для изучения процессов в современных и перспективных энергосистемах, в том числе с элементами альтернативной энергетики - ветряные генераторы, солнечные панели, а также водородные накопители энергии. "Наш комплекс позволяет решать эти задачи", - подчеркивает Михаил Андреев.

Цифровой двойник состоит из более 90 вычислительных модулей, размещенных в трех шкафах. Размер уменьшенного варианта для "Вузпромэкспо" сопоставим с габаритами микроволновой печи.

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