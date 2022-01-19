Мэр Красноярска второй раз заболел COVID-19

Глава администрации Красноярска второй раз за полтора года заразился коронавирусной инфекцией. Об уходе на самоизоляцию Сергей Еремин сообщил на своей странице в Instagram.

По словам мэра, после первой болезни и вакцинации он держался больше года, хотя круг его общения очень широк.

"Ухожу на самоизоляцию. Опыт управления городом в режиме онлайн у меня есть", - констатировал Еремин.

Первый раз он сообщил о заболевании COVID-19 20 октября 2020 года. "Ну что ж, вирусные "пули" свистят все чаще и ближе. Теперь задело и меня. Чувствую себя нормально, работаю из дома. Теперь телефон - мой лучший друг, даже с семьей приходится перезваниваться из разных комнат", - сказал тогда глава города.