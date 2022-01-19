Olkhon Ice Fest откроет культурное наследие народов Сибири с новой стороны

На днях завершается рассмотрение заявок на конкурс ледяных скульптур фестиваля Olkhon Ice Fest, который пройдет в феврале на Байкале, на острове Ольхон. Так что совсем скоро мы будем знать, какие команды удивят в этом году жителей и гостей Прибайкалья своим мастерством.

В феврале нас ждет что-то особенное, ведь Olkhon Ice Fest зимой 2021-2022 стал одним из этапов мирового первенства по ледовому искусству. Это значит, что участники конкурса смогут принять участие в борьбе за статус чемпиона мира, и такая перспектива должна привлечь к фестивалю самых сильных мастеров.

Напомним, в этом году тема фестиваля и конкурса ледяных скульптур - "Из глубины веков". Организаторы обещают раскрыть культуру разных народов Сибири и Прибайкалья, подарить зрителям и участникам фестиваля возможность увидеть историю региона с новой стороны.

Поэтому Olkhon Ice Fest оказался удивительно созвучен контексту времени - ведь наступивший 2022 год указом президента РФ посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России. Таким способом государство хочет поддержать сохранение традиций и самобытности всех народов страны, ее этнокультурного многообразия. Программу года предстоит наполнить содержанием, учитывая особенности каждого региона. Было бы здорово, если бы Olkhon Ice Fest удалось включить в программу года - тем более что это одно из первых мероприятий 2022-го, оно стартует 19 февраля.

Как рассказал директор фестиваля Olkhon Ice Fest Семен Майор, заглавная тема будет раскрыта не только в конкурсных скульптурах мастеров. В оформлении традиционного ледового городка будут использованы мотивы петроглифов Шишкинских писаниц, узоры хакасских Сундуков. К тому же команда Olkhon Ice Fest стремится к тому, чтобы расширить концертную программу, традиционно привносящую местный колорит: идут переговоры с народными коллективами, использующими в своем творчестве сибирские мотивы.

Но надо понимать: чтобы культурные традиции предков продолжали жить по-настоящему, оставались актуальными, а не превращались в музейные экспонаты или подобия сувениров, их нужно переосмысливать с позиций современности, находить способы вплетать наследие в сегодняшнюю действительность. Это хорошо чувствуется в музыке - как народные мотивы получают новое звучание в переложении на рок-, поп-, электронные ритмы. Это видно в работе модельеров. В произведениях художников. Olkhon Ice Fest тоже намерен интерпретировать наследие, оставленное нам предками, под углом современности.

И поможет в этом новый партнер фестиваля - компания, создающая NFT-токены, NFT - агентство предпринимателя Игоря Смоленцева. Аббревиатура NFT означает non-fungible token, что переводится с английского как "невзаимозаменяемый токен". Токен - это цифровое олицетворение чего-то, что имеет ценность - монетарную, или культурную, или обе сразу. Мы все больше времени проводим в виртуальном пространстве, знакомимся, общаемся, работаем, развлекаемся. Для кого-то эта жизнь куда более насыщенная, чем в реальном физическом мире. Неудивительно, что все больший интерес и ценность получают столь же виртуальные объекты искусства.

ИП Смоленцев создает NFT-токены с изображением байкальской нерпы. Найти их можно на платформе OpenSea. Этот проект не только культурный и коммерческий, но и экологический. Его авторы направляют часть выручки от продажи каждого NFT-токена на очистку берегов и дна озера. Таким образом, тот, кто приобретает уникальные токены Seals from Baikal, инвестирует не только в свое будущее, но и в будущее Байкала.

В рамках фестиваля агентство впервые в мире создаст цифровые копии конкурсных ледяных скульптур. Их можно будет увидеть и при-обрести на международной платформе Open Sea. Таким образом, народные традиции, переосмысленные мастерами-ледорезами, покорят цифровую Вселенную.

- Наше уникальное партнерство создаст не только нечто прекрасное и осязаемое, но и что-то абсолютно новое и технологичное, - подчеркнул Семен Майор.

Кстати

Olkhon Ice Fest - это единственный проект из Иркутской области, который по итогам 2020 года попал в финал девятой Национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS и занял первое место в номинации "Лучшее туристическое событие в сфере культуры".

Подробности - на сайте фестиваля.

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