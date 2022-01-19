Пластические хирурги восстановили томичке грудь уникальным способом

Новости

Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов 09:19
Глава Минвостокразвития оценил идею "кочующей" столицы Дальнего Востока 09:08
На Ямале выявлены первые случаи заражения штаммом "омикрон" 09:02
Драгоценная радуга: Hublot и Такаши Мураками представляют вторые совместные часы 09:00
В Литве придумали схему многократной продажи гробов 08:50
СК начал проверку по факту хищения скифского золота 08:39
Гинцбург: Нельзя утверждать, что "омикрон" реже вызывает тяжелую болезнь 08:38
Народная милиция сообщила о новой группе бойцов "Правого сектора" в Донбассе 08:35
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года 08:14
СМИ: Ангеле Меркель предложили работу в ООН 07:57
Финансист рассказал, какие купюры опасно хранить дома 07:53
В Красноярске детсады эвакуировали из-за сообщений о минировании 07:50
Овечкин лидирует в споре снайперов и бомбардиров нынешнего сезона НХЛ 07:30
В Приморье ПЦР-лаборатории переведут на круглосуточную работу 07:08
В Новосибирске школы эвакуировали из-за сообщений об угрозе теракта 06:49
Эпидемиолог: В РФ "омикрон" может вести себя иначе, чем в других странах 06:33
На Дальнем Востоке впервые завели дело на майнера криптовалют 06:28
Цена нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель 06:12
Стрелявший в прохожих житель Якутска заплатит полумиллионный штраф 06:00
Депутат Бундестага: Замедление сертификации "СП-2" идет на пользу лишь США 05:55
Девять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой в Красноярске 05:45
Школы Тувы подготовят к переходу на дистанционку из-за COVID-19 05:21
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink 05:20
Посольство РФ призвало США отказаться от поставок вооружений на Украину 04:40
Власти Франции сообщили о новом антирекорде по числу заболевших COVID-19 04:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
19.01.2022 08:25
Рубрика: Общество

Пластические хирурги восстановили томичке грудь уникальным способом

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские пластические хирурги восстановили молочную железу пациентке уникальным способом, используя в качестве трансплантатов лоскуты со спины.

Фото: Центр имени Мешалкина
Хирурги провели уникальную операцию пациенту с генетическим заболеванием

За помощью к врачам отделения реконструктивной и пластической хирургии Томской областной клинической больницы обратилась пациентка после мастэктомии. Она нуждалась в восстановлении груди, однако имела непростой анамнез. Ранее томичка делала эстетическую абдоминопластику. Поэтому в связи изменением анатомии области лоскуты с живота не подходили для восстановления молочной железы. У пациентки также была диагностирована редкая особенность крови, не позволяющая выполнить микрохирургическую реконструкцию. Впрочем, хирургам удалось найти выход из ситуации.

- Впервые в Томской области нами была выполнена операция по уникальному методу двусторонней реконструкции молочной железы с помощью префабрикации двух лоскутов со спины. Это способ формирования необходимых по тканевому составу аутотрансплантатов​ для последующей микрохирургической пересадки, - рассказал заведующий отделением ТОКБ, кандидат медицинских наук Илья Казанцев.

Операция прошла успешно. Томичка прошла реабилитацию и вернулась к нормальной жизни.

В ТОКБ отмечают, что в прошлом году в отделении реконструктивной и пластической хирургии было выполнено 1200 плановых и экстренных оперативных вмешательств как жителям Томской области, так и других регионов. Про словам врачей, наиболее сложными реконструктивными операциями стали реконструкция наружного уха,​ пластика обширных дефектов конечностей и периферических нервов. А самым маленьким пациентом томских хирургов стала 9-месячная девочка из Иркутска с пороком развития. У малышки срослись пальцы кисти, а также имелся добавочный палец. Теперь у ребенка все в порядке.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок вооружений на Украину
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года
Депутат Бундестага: Замедление сертификации "СП-2" идет на пользу лишь США
Мишустин попросил работодателей отправить сотрудников на "удаленку"
Эпидемиолог: В РФ "омикрон" может вести себя иначе, чем в других странах
Хватит ли в регионах врачей, коек и лекарств для борьбы с "омикроном"
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе