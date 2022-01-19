Пластические хирурги восстановили томичке грудь уникальным способом

Томские пластические хирурги восстановили молочную железу пациентке уникальным способом, используя в качестве трансплантатов лоскуты со спины.

За помощью к врачам отделения реконструктивной и пластической хирургии Томской областной клинической больницы обратилась пациентка после мастэктомии. Она нуждалась в восстановлении груди, однако имела непростой анамнез. Ранее томичка делала эстетическую абдоминопластику. Поэтому в связи изменением анатомии области лоскуты с живота не подходили для восстановления молочной железы. У пациентки также была диагностирована редкая особенность крови, не позволяющая выполнить микрохирургическую реконструкцию. Впрочем, хирургам удалось найти выход из ситуации.

- Впервые в Томской области нами была выполнена операция по уникальному методу двусторонней реконструкции молочной железы с помощью префабрикации двух лоскутов со спины. Это способ формирования необходимых по тканевому составу аутотрансплантатов​ для последующей микрохирургической пересадки, - рассказал заведующий отделением ТОКБ, кандидат медицинских наук Илья Казанцев.

Операция прошла успешно. Томичка прошла реабилитацию и вернулась к нормальной жизни.

В ТОКБ отмечают, что в прошлом году в отделении реконструктивной и пластической хирургии было выполнено 1200 плановых и экстренных оперативных вмешательств как жителям Томской области, так и других регионов. Про словам врачей, наиболее сложными реконструктивными операциями стали реконструкция наружного уха,​ пластика обширных дефектов конечностей и периферических нервов. А самым маленьким пациентом томских хирургов стала 9-месячная девочка из Иркутска с пороком развития. У малышки срослись пальцы кисти, а также имелся добавочный палец. Теперь у ребенка все в порядке.