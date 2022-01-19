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19.01.2022 14:03
Рубрика: Происшествия

Роснедра решат вопрос о досрочном лишении лицензии шахты "Листвяжная"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Роснедра рассмотрят вопрос о досрочном лишении лицензии шахты "Листвяжная", где 25 ноября погиб 51 человек.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ
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Поводом стали итоги внеплановой проверки, проведенной на шахте Росприроднадзором. Проверка выявила нарушение, связанное с пользованием недрами: несоответствие фактического объема добычи угля в 2020 году проектному, обозначенному в лицензии (она действует до 2040 года).

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник отдела геологии и лицензирования по Кемеровской области департамента по недропользованию по СФО (Кузбасснедра) Виктор Людвиг, предприятие превысило предусмотренный техническим проектом объем угледобычи на два процента, подняв на-гора плюсом 80 тысяч тонн - чуть больше 4,73 миллиона вместо 4,66 миллиона тонн. Насколько это веская причина для досрочного отзыва лицензии на право пользования недрами, как раз и должна решить ведомственная комиссия. Сроки не уточняются.

По данным пресс-службы предприятия, на которую ссылается ТАСС, после упомянутой проверки руководству шахты было выдано предписание. Оно гласит, что обнаруженное несоответствие следует устранить до 16 декабря 2022 года.

Между тем эксперты, к которым обратилась "РГ", полагают, что нарушение, которое выявил Росприроднадзор, на самом деле не является критичным. Скорее, это погрешность, связанная с технологией и спецификой горных работ. В противном случае подавляющее большинство добывающих предприятий могли бы остаться без лицензий.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минприроды Роснедра Правительство Минприроды Росприроднадзор Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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