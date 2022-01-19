В Иркутской области школьницы избили девочку в общежитии

Иркутские полицейские проверили информацию о происшествии в городе Саянске: на видеозаписи, обнаруженной стражами порядка в социальных сетях, зафиксировано избиение школьницы другими девочками. Участницы конфликта установлены, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел несколько дней назад в одном из общежитий. Запечатленные на видео дети учатся в одной школе. На профилактическом учете никто из них не состоит. Ранее родители пострадавшей не обращались с жалобами в органы правопорядка.

Сотрудники полиции уточняют обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранительные органы дадут оценку - в частности, исполнению родителями школьниц обязанностей по их воспитанию.