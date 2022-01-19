В Иркутской области школьницы избили девочку в общежитии

Новости

Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов 09:19
Глава Минвостокразвития оценил идею "кочующей" столицы Дальнего Востока 09:08
На Ямале выявлены первые случаи заражения штаммом "омикрон" 09:02
Драгоценная радуга: Hublot и Такаши Мураками представляют вторые совместные часы 09:00
В Литве придумали схему многократной продажи гробов 08:50
СК начал проверку по факту хищения скифского золота 08:39
Гинцбург: Нельзя утверждать, что "омикрон" реже вызывает тяжелую болезнь 08:38
Народная милиция сообщила о новой группе бойцов "Правого сектора" в Донбассе 08:35
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года 08:14
СМИ: Ангеле Меркель предложили работу в ООН 07:57
Финансист рассказал, какие купюры опасно хранить дома 07:53
В Красноярске детсады эвакуировали из-за сообщений о минировании 07:50
Овечкин лидирует в споре снайперов и бомбардиров нынешнего сезона НХЛ 07:30
В Приморье ПЦР-лаборатории переведут на круглосуточную работу 07:08
В Новосибирске школы эвакуировали из-за сообщений об угрозе теракта 06:49
Эпидемиолог: В РФ "омикрон" может вести себя иначе, чем в других странах 06:33
На Дальнем Востоке впервые завели дело на майнера криптовалют 06:28
Цена нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель 06:12
Стрелявший в прохожих житель Якутска заплатит полумиллионный штраф 06:00
Депутат Бундестага: Замедление сертификации "СП-2" идет на пользу лишь США 05:55
Девять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой в Красноярске 05:45
Школы Тувы подготовят к переходу на дистанционку из-за COVID-19 05:21
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink 05:20
Посольство РФ призвало США отказаться от поставок вооружений на Украину 04:40
Власти Франции сообщили о новом антирекорде по числу заболевших COVID-19 04:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
19.01.2022 08:39
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области школьницы избили девочку в общежитии

Текст: Дмитрий Машуков

Иркутские полицейские проверили информацию о происшествии в городе Саянске: на видеозаписи, обнаруженной стражами порядка в социальных сетях, зафиксировано избиение школьницы другими девочками. Участницы конфликта установлены, сообщили в региональном управлении МВД.

На Камчатке школьницу осудили за нападение на младшего брата

По данным правоохранителей, инцидент произошел несколько дней назад в одном из общежитий. Запечатленные на видео дети учатся в одной школе. На профилактическом учете никто из них не состоит. Ранее родители пострадавшей не обращались с жалобами в органы правопорядка.

Сотрудники полиции уточняют обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранительные органы дадут оценку - в частности, исполнению родителями школьниц обязанностей по их воспитанию.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок вооружений на Украину
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года
Депутат Бундестага: Замедление сертификации "СП-2" идет на пользу лишь США
Мишустин попросил работодателей отправить сотрудников на "удаленку"
Эпидемиолог: В РФ "омикрон" может вести себя иначе, чем в других странах
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников