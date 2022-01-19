Томичка принесла в полицию найденные на улице полмиллиона рублей

Жительница города Томска нашла на проезжей части 500 тысяч рублей и сообщила о найденных купюрах в полицию.

- Вечером шла по улице Розы Люксембург и вдруг заметила прямо на проезжей части пачку денег, - рассказала томичка. - Сначала я подумала, что это "шуточные" поддельные банкноты, и прошла мимо. Но потом вернулась назад, собрала деньги и позвонила в дежурную часть.

Как оказалось, в этот же день с заявлением в полицию об утере полумиллиона рублей обратился житель областного центра. Он сообщил, что снял в банкомате крупную сумму денег и собирался отнести их в банк. Но, видимо, купюры выпали в тот момент, когда он доставал из кармана медицинскую маску.

- Место обнаружения денег совпало с маршрутом передвижения мужчины, - сообщает УМВД России по Томской области. - В настоящее время денежные средства возвращены законному владельцу.

Томичка говорит, что радостный мужчина позвонил ей и поблагодарил за честность.