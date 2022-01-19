Новосибирская ТЭЦ-3 в течение пяти месяцев поставит первую крупную партию золошлаковых материалов (ЗШМ) - 125 тысяч кубометров - одному из муниципальных предприятий.

Всего на золоотвалах всех пяти новосибирских ТЭЦ, находящихся в ведении Сибирской генерирующей компании (СГК), накопилось свыше 23 миллионов кубов золошлаков. В планы компании и властей не входит строительство новых золоотвалов.

Но ЗШМ, как считают эксперты, вполне могут быть использованы в нескольких отраслях экономики. Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков считает перспективным применение золошлаков в строительстве и коммунальном хозяйстве, например зола может применяться в качестве активной минеральной добавки в производстве цемента, сухих строительных смесей, бетона, газобетона, битумов, заменять такие добавки, как песок, минеральный порошок, доменный шлак.

На сегодня зола с трех ТЭЦ города прошла государственную экологическую экспертизу и получила положительную оценку, а с ней и статус ЗШМ. По словам директора ТЭЦ-3 Дмитрия Морозова, ежегодно на теплоэлектроцентрали образуется свыше 120 тысяч кубометров золоотходов. В муниципальном предприятии "Спецавтохозяйство" планируют засыпать ими неиспользуемый карьер. Ранее 200 кубометрами ЗШМ засыпали полигон твердых бытовых отходов "Левобережный". Возможно, ЗШМ, благодаря которым перекрывается доступ воздуха к отходам, предотвратят возгорания и снизят воздействие свалки на экологическую ситуацию в городе. Этот опыт сейчас изучается.

Практика использования золошлаков ТЭЦ для отсыпки полигонов не нова. В 2010 году золошлаковые отходы по инициативе ученых успешно использовались в работах по тушению лигнина на полигоне Канского биохимического завода в Красноярском крае.

Применение золошлаков перспективно в строительстве и коммунальном хозяйстве

По оценке специалистов, в Сибири на производство газобетона, материалов для строительных блоков может уходить до 40 тысяч тонн золы в год, а для цемента - 115 тысяч тонн в год. Есть договоренность о сотрудничестве с крупным производителем цемента в Сибири. Его предприятия находятся в Новосибирской области, Кузбассе и Красноярском крае. Еще больше возможностей для применения ЗШМ в добывающих регионах, где в рекультивации нуждаются значительные территории.

Чтобы обеспечить качество и необходимые объемы отгрузки, СГК планирует провести модернизацию систем отбора и отгрузки золы на трех станциях. По предварительным оценкам, затраты на оборудование составят 260 миллионов рублей. Проекты будут реализованы до 2023 года.

Справка

Золошлаковый материал - это продукт, производимый из золошлаковых отходов из смеси золы-уноса, шлака и воды, который в виде пульпы поступает на золошлакоотвалы.