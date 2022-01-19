В Новосибирске школьника госпитализировали после курения вейпа

В Новосибирске следователи проводят проверку по факту отравления 11-летнего мальчика неустановленным веществом.

По предварительным данным, школьнику стало плохо днем 17 января на остановке общественного транспорта "Улица Одоевского" в Первомайском районе Новосибирска. Прохожие вызвали побледневшему мальчику скорую помощь, его госпитализировали. Ребенок рассказал врачам, что покурил электронную сигарету.

- Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята электронная сигарета, по ее жидкости назначена химическая экспертиза, - сообщает СУ СК по Новосибирской области. - По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В настоящее время школьник выписан из больницы и находится на амбулаторном лечении.