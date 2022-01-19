В Омской области построят "Социальную деревню" для инвалидов

В Омской области стартовал экспериментальный проект "Социальная деревня". Здесь будут жить люди с инвалидностью, не потерявшие способность себя обслуживать и желание трудиться. Программа "Активное долголетие" осуществляется в рамках нацпроекта "Демография".

Новые дома в поселке Северный будут иметь приусадебные участки с садами-огородами, территория рассчитана на возведение пяти двухэтажных таунхаусов. Располагаться они будут в шаговой доступности от Омского дома-интерната. Поэтому новоселы смогут рассчитывать на весь спектр необходимых социальных и медицинских услуг с четырехразовым питанием.

- Площадь благоустроенного дома в Социальной деревне составит около 600 квадратных метров. Каждый будет иметь четыре секции. Одна секция рассчитана на проживание четырех-пяти человек. Постояльцы будут иметь общую гостиную, кухню-столовую, санузлы, подсобные помещения и жилые комнаты. Для колясочников предусмотрены пандусы и подъемники, - сообщил руководитель департамента социального обслуживания регионального минтруда Вячеслав Шестаков. - На реализацию проекта региональный и федеральный бюджеты выделили 243 миллиона рублей. Сдать первую очередь планируется уже в 2023 году.

В минувшем году омский дом-интернат справил новоселье в новом, оснащенном по последнему слову техники корпусе. Здесь есть просторные лифты, библиотека, столовая, кинозал. Компьютерные классы. Спорткомплекс, творческие мастерские. Актовый зал, оборудование которого позволяет поднимать на сцену актеров-колясочников. Теплый переход, связывающий новостройку со старым зданием.

Но главное, коллектив интерната имеет многолетний опыт эффективной реабилитации пациентов, частью которой является и трудотерапия. Благодаря методике инвалиды лучше социализируются и имеют больше шансов вернуться к нормальной жизни.

Кстати, именно омичи первыми в стране внедрили опыт реабилитации молодых инвалидов.

- Эту практику мы ведем еще с 2005 года, и уже доказали эффективность активного сопровождения людей с ограниченными возможностями, - сообщил "РГ" директор Омского дома-интерната Владимир Метлицкий. - Когда человек трудоустроен, занят работой, его дела очень быстро идут на лад. Уже более двухсот наших молодых пациентов научились самостоятельности, поправили здоровье, вернулись в семьи. Теперь мы хотим применить эту практику, создав комфортные условия для жизни и посильного труда гражданам старшего поколения.