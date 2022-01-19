В Томске зарегистрирован первый случай заражения "омикроном"

Томские медики выявили первого пациента, заболевшего новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон".

- Первый случай "омикрона" сегодня зарегистрирован в Томске, - сообщил глава региона Сергей Жвачкин. - До масштабной волны еще есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей.

Власти области намерены принять дополнительные меры для борьбы с инфекцией. В частности, увеличить объемы тестирования, предусмотреть возможность расширения количества операторов колл-центров, а также перевода части сотрудников на дистанционный режим работы. Прежде всего, речь идет о работниках бюджетных организаций, о людях старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, отметили в администрации региона.

Томичей призывают строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома.