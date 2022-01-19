Ветеринары рассказали, когда кошке нужен кардиолог

Новосибирские ветеринары объяснили, как понять, что домашней кошке необходим срочный осмотр кардиолога.

Заболевания сердца у кошек - довольно распространенная проблема. Однако, по словам врачей, из-за отсутствия знаний владельцы животных часто обращаются за медицинской помощью слишком поздно.

Ветврачи перечислили симптомы, которые должны насторожить хозяев кошек. Это одышка, вялость, апатия, похудение, бледность или синюшность слизистых оболочек ротовой полости. Особенно внимательным необходимо быть в случае, если у животное упало в обморок или у него отказали тазовые конечности. В этом случае дорога каждая секунда.

Кардиолог назначит кошке обследование. Оно практически не отличается от обследования "сердечников". Вашему питомцу измерят давление, сделают ЭКГ и УЗИ сердца, а также суточное монтирование по Холтеру.

Ветеринары отмечают, что кошку ни в коем случае нельзя лечить "человеческими" препаратами. Например, корвалолом или валерианой. Это, наоборот, только усугубит ее состояние.

- Правильное лечение заболеваний сердца у кошек строится на основе доказательной медицины и принципа "не навреди", - подчеркивают специалисты новосибирской ветеринарной клиники.