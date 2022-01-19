Водитель грузовика погиб в ДТП с возгоранием под Канском

В Красноярском крае произошла дорожная авария с участием двух грузовиков. Один водитель погиб, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Информация о ДТП в Канском районе поступила сотрудникам правоохранительных органов накануне вечером. Недалеко от поселка Дорожный, на 1033 километре автодороги Р255 "Сибирь" столкнулись два грузовика. Один из них загорелся. Травмы водителя оказались смертельными.

Движение транспорта на трассе было временно ограничено. Работники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.