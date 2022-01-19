"Системно-деятельный подход к образованию и профессиональной подготовке позволяет готовить востребованных и конкурентоспособных мастеров", - уверена директор Новосибирского колледжа парикмахерского искусства Людмила Хомутова.

Людмила Михайловна, давайте коротко представим читателям руководимый вами колледж.

Людмила Хомутова: Новосибирский колледж парикмахерского искусства работает на рынке образовательных услуг с 1974 года, то есть уже почти полвека. Сегодня он реализует программы среднего профессионального образования укрупненной группы профессий 43.00.00 "Сервис и туризм", а также программы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения индустрии красоты. Наиболее востребованы специальности из перечня топ-50: "Технология парикмахерского искусства" и "Технология эстетических услуг", первый выпуск которых состоялся в июне 2021-го.

Современные образовательные программы предусматривают углубленное изучение российских и международных профессиональных стандартов, расширяют практическую подготовку, а также больше времени уделяют самостоятельной работе студентов, количество которых выросло за последние три года с 570 до 830 человек. Увеличилось число и студентов, обучающихся на внебюджетной основе. Ежегодный выпуск специалистов среднего специального образования составляет около двухсот человек, а профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации ежегодно проходят свыше шестисот.

Всего за годы работы выпущено более тринадцать тысяч специалистов индустрии красоты. Создана система непрерывного обучения, когда выпускники колледжа получают возможность следить за новинками в своей области - повышать квалификацию, проходить обучающие семинары и мастер-классы ведущих специалистов сферы услуг.

В 2018 году в колледже открыли заочное отделение, где обучают специальности "Прикладная эстетика" - в апреле 2022 года состоится первый выпуск.

Какие коррективы были внесены в этом году в процесс обучения и в организацию конкурсов?

Людмила Хомутова: В условиях действия ограничительных мер была проведена большая работа по цифровизации образовательного пространства. Установлена и успешно освоена как преподавателями, так и студентами электронная образовательная среда Moodle. В дистанционном формате проходят теоретические занятия, в смешанном формате или малыми группами - практические занятия. Промежуточная аттестация, защита дипломных работ, проведение демонстрационного экзамена при необходимости также проводятся дистанционно.

Студенты колледжа завоевали награды в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы". Фото: Новосибирский колледж парикмахерского искусства

В августе 2021 в Уфе в новых условиях прошел первый очный Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" после введения ограничительных мер. Студенты нашего колледжа подтвердили свой высокий уровень и добились права участвовать в Финале в двух компетенциях. Результат - в компетенции "Парикмахерское искусство" завоевали серебро и бронзу в основном составе и среди юниоров, а в компетенции "Эстетическая косметология" завоевали медальон "За профессионализм".

На базе колледжа в октябре 2021 года прошел Финал IV Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс "Навыки мудрых" для россиян в возрасте пятидесяти лет и старше по компетенции "Парикмахерское искусство", в котором приняли участие два сотрудника нашей образовательной организации. Мастер колледжа Светлана Осинных показала высокий результат и была награждена медальоном "За профессионализм".

Чем отличаются выпускник вашего колледжа и прилежный ученик парикмахерских курсов, организованных модным кутюрье?

Людмила Хомутова: При обучении "один на один у кресла" наставник, как правило, передает свою манеру работы, личный опыт и наработанные приемы, и развитие ученика порой происходит только в одном направлении. Наш студент осваивает различные технологии - классические приемы выполнения стрижек и укладок, современные методы создания креативных причесок, инновационные процедуры ухода за волосами и рождение фантазийных художественных образов.

Возможность изучить разнообразные современные тенденции парикмахерского искусства дает толчок развитию будущих мастеров, способствует формированию творческого начала обучающихся.

Наблюдение за работой опытных наставников и старших товарищей, сравнение своих результатов с работами участников соревнований национального и международного уровней, возможность проходить отборы в колледже и участвовать в профессиональных конкурсах, посещение мастер-классов ведущих специалистов на базе Ресурсного центра колледжа - все это порождает дух здорового соперничества, стремление развиваться в профессии.

Помимо отработки практических навыков, студенты получают в колледже также крепкую теоретическую подготовку, которая является основой для их дальнейшего профессионального роста, закладывает базу для последующего совершенствования и понимания тенденций развития индустрии красоты.

И несколько слов о вашем участии в социальных программах.

Людмила Хомутова: Осенью 2020 года правительство запустило программу по профессиональному обучению россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, по которой до конца года в колледже по профессиям "Косметик" и "Парикмахер" обучились 135 человек.

В 2021 году в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" профессиональное обучение с освоением требований Ворлдскиллс прошли более 130 человек по трем компетенциям - "Эстетическая косметология", "Парикмахерское искусство", "Визаж и стилистика".

В колледже проводится большая работа по созданию условий для толерантного отношения к инвалидам среди граждан, проживающих в Новосибирской области. Сотрудничество с базовой образовательной организацией инклюзивного образования Новосибирской области ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-педагогический колледж", сопровождение сайта образовательной организации, в том числе версии для слабовидящих, консультации для инвалидов-абитуриентов и их родителей (представителей) в период приемной кампании, обучение вновь принятых сотрудников оказанию помощи инвалидам и маломобильным гражданам - все эти меры направлены на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг.

Организована подготовка и проведен внутренний отбор для участия в VII региональном чемпионате "Абилимпикс" по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Команда включает пятерых обучающихся из числа студентов колледжа, активно идет подготовка к чемпионату, который состоится в марте 2022 года.

В ноябре будущего года в Москве запланировано проведение X Международного чемпионата "Абилимпикс". К нему усиленно готовятся члены сборной России - выпускница колледжа Карина Сулайманова в номинации "Студент" и мастер по маникюру Ольга Громова в номинации "Специалист". Тренировки проходят на базе Ресурсного центра и в форме онлайн-занятий с Москвой.

Демонстрационный экзамен по компетенции "Визаж и стилистика" в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Фото: Новосибирский колледж парикмахерского искусства

Ежегодно в рамках декады пожилого человека, месячника инвалидов в октябре и в ноябре студенты нашего колледжа посещают учреждения города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов. И 2021 год не стал исключением. С соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, под руководством опытных наставников ребята предоставляли парикмахерские услуги, выполняли мужские и женские стрижки ветеранам.

29 сентября в КДЦ им. К. С. Станиславского для участников студии стиля "Элегантный возраст" были проведены показы театра "Боди-арт" под руководством Людмилы Ощепковой и коллекции фантазийных костюмов под руководством Ирины Турбановой, а также мастер-классы. Занятия в студии будут проходить при поддержке Фонда президентских грантов с участием партнеров - департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, управления общественных связей мэрии города Новосибирска.

Можно надеяться, что красота спасет мир и в наше сложное время?

Людмила Хомутова: Мы в этом абсолютно уверены. И делаем для этого все возможное.

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