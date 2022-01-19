В Красноярске передали в суд дело о мошенничестве с БАДами

В Красноярске ушло в суд дело в отношении четырех жителей соседнего Иркутска. Они обманули 20 человек, общий ущерб превысил три с половиной миллиона рублей. Подробностями поимки преступников с корреспондентом "РГ" поделился начальник Управления уголовного розыска при ГУ МВД по Красноярскому краю полковник полиции Андрей Иванов.

Налог, юрист, нотариус, курьер…

- Первые заявления от потерпевших мы приняли еще в 2019 году, а к середине следующего, 2020-го, их было уже около двух десятков. Пришедшие в полицию жертвы описывали ситуацию как под копирку. Все они некоторое время назад заказывали через интернет или по телефону различные биологически активные добавки. А через какое-то время после покупки раздавался звонок. Неизвестный, представившись сотрудником какого-нибудь силового ведомства или специалистом Пенсионного фонда, рассказывал, что по результатам проверки приобретенная БАД оказалась вредоносной, поэтому купившему ее положена немалая компенсация. Суммы разнились - от нескольких десятков тысяч до полумиллиона рублей, - рассказывает Андрей Иванов.

И люди верили. Как иначе, если собеседник мало того что знает твой номер телефона, так еще и называет тебя по имени-отчеству, в курсе подробностей твоей покупки, да еще и переживает за то, чтобы ты как можно скорее получил весьма и весьма неплохую сумму!

Вот только для того, чтобы "компенсация" была перечислена, требовалась самая малость - заплатить 13-процентный налог на доходы физических лиц. В ожидании крупной суммы, которая "вот-вот поступит на карту", человек послушно платил "налог" - и оказывался на крючке у мошенников.

По словам Андрея Иванова, порой звонки не прекращались по нескольку дней. После оплаты "налога" выяснялось, что нужна еще некоторая сумма за услуги транзакции, потом требовалось "доплатить" юристу, нотариусу, курьеру… В ожидании грядущих денежных поступлений люди порой переводили мошенникам суммы даже большие, чем изначально обещанная "компенсация". "Словно помутнение в голове случилось", - признавались потом потерпевшие. Позже они, конечно, спохватывались и понимали, что попали на удочку к мошенникам, но денег было уже не вернуть.

К слову, иногда преступники действовали по несколько иной схеме: сразу просили у жертвы данные карты, чтобы перевести на нее деньги. И действительно переводили - только не на карту пострадавшего, а с нее себе в карман.

Друзья по обману

Как рассказывают в краевом уголовном розыске, уже после первых заявлений по схожему почерку преступлений стало понятно - это "серия", а похищенные деньги уходят в одном направлении. Тщательная оперативная работа вскоре позволила выявить тех, кто бессовестно обманывал людей, - в большинстве своем жертвы были гражданами пожилого возраста.

- В итоге мы вышли на группу из четырех человек, все - жители Иркутской области. Роли в группе были четко распределены. Кто-то отвечал за звонки пострадавшим, кто-то - за обналичивание похищенных денег. Особое место занимал поиск жертв: мошенники приобретали информацию - базу контактов тех, кто когда-либо покупал БАДы. Так что звонили, подготовившись: знали фамилию, имя и отчество человека, его адрес, какой препарат и когда был им заказан, отсюда и удивлявшая пенсионеров осведомленность преступников, - говорит начальник краевого УУР.

Все четверо оказались людьми молодыми, от 20 до 35 лет. Дружили, можно сказать, с детства, во всем друг другу доверяли. А потом старший из компании попал в тюрьму, где и узнал от сокамерников, как, обманывая людей, можно "по-быстрому срубить денег". Выйдя на свободу, мужчина решил применить знания на практике и вспомнил про друзей, позвав их в свой криминальный бизнес.

Задержали мошенников быстро, правда, для этого оперативникам УУР пришлось отправиться из Красноярска в Иркутск. Само же расследование и сбор доказательств длились полтора года, которые преступники провели в СИЗО. Теперь по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" им грозит до 10 лет лишения свободы.

Не попасться на крючок

- К теме "компенсаций" за БАДы", признаться, мошенники прибегают не особо часто, тот же развод по схеме "Мама, папа, я попал в ДТП, срочно нужны деньги!" встречается с более завидной регулярностью. Но порой преступники отыгрывают и тему БАДов. Схема работает просто. Сначала мошенники выбирают цель: отправляются на сайты с рекламой БАДов или медицинских услуг, читают отзывы, затем выкупают телефонную базу и начинают обзвон. Жертве аферисты представляются сотрудниками государственных структур - Минфина, Центробанка, Следственного комитета, Росздравнадзора, прокуратуры. Как уже говорилось, они завоевывают доверие осведомленностью: "Мы знаем, что вы купили некачественный товар или что вам оказали некачественную услугу". Легенды могут отличаться, но все предлагают одно и то же - компенсацию за бесполезные БАДы или льготу за плохо оказанную медпомощь. Единственное, что нужно сделать их собеседникам, - перевести незначительную сумму. Объяснить могут так: нужно оплатить адвоката, госпошлину, издержки по оформлению документов или что-то еще. Некоторые мошенники сначала просят небольшие деньги - до пяти тысяч рублей. И люди соглашаются. Ведь когда обещают 300-500 тысяч, то три-четыре кажутся жертвам незначительной потерей. Но "сотрудники Росздравнадзора" звонят снова и снова, придумывают другие объяснения, пока собеседник не переведет им все, что у него есть, - говорит начальник отдела по раскрытию хищений с использованием информационно-коммуникационных технологий краевого УУР Руслан Гашимов.

При этом распознать мошенников сложно, они, как правило, не вызывают подозрения, приятны, интеллигентны, воспитанны, внушают доверие и располагают к себе. Преступники обращаются к людям по имени-отчеству, называют их точные адреса, что опять же вызывает доверие у пенсионеров, которые смутно представляют себе, что сегодня базу контактов с личными данными человека можно купить прямо по интернету. Зачастую именно из-за своей неосведомленности жертвами аферистов и становятся люди старше 60 лет.

- Мошенничество по телефону является одним из наиболее простых и распространенных способов обмана граждан. Практически ежедневно мы возбуждаем уголовные дела, в которых потерпевшие передают деньги, следуя указаниям неизвестных абонентов, - отмечают в полиции края.

Чтобы не оказаться жертвой, нужно проявлять бдительность. В случае поступления предложений от имени правоохранительных органов о получении каких-либо компенсаций за приобретенные товары и услуги не спешите называть данные своей банковской карты или переводить денежные средства на незнакомые счета. Уточните информацию, позвонив по номеру горячей линии данного ведомства, который можно найти на официальном интернет-сайте. В обязательном порядке в подобных ситуациях посоветуйтесь с родственниками. Помните: никто и никогда не будет переводить вам никаких компенсаций без личного общения, просто по факту телефонной беседы.

Кроме того, полиция рекомендует гражданам регулярно проводить беседы со своими пожилыми родственниками и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях.

Между тем

В Красноярском крае пенсионер лишился денег, пытаясь заработать на ценных бумагах.

В полицию с жалобой на злоумышленников обратился 62-летний житель Канского района. Мужчина решил увеличить свой доход с помощью игры на бирже и для этого зашел на сайт первой попавшейся ему в интернете брокерской компании. После регистрации он несколько раз общался по видеосвязи со специалистами, которые убедили его вложиться в торговлю ценными бумагами. Прибыль они обещали очень большую - до 80 процентов в месяц.

- Не имея опыта в этой сфере деятельности и не проверив легитимность организации, сельский житель внес стартовый капитал из имевшихся у него сбережений, после чего получил по электронной почте оформленный компанией договор. Желая увеличить свои накопления, потерпевший за 20 дней инвестировал свыше 1,1 миллиона рублей, взяв для этой цели кредиты в банках. Однако в дальнейшем в течение месяца он не смог зайти в личный кабинет, чтобы вывести прибыль, и обратился в полицию, - рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

К слову, как потом объяснил сам пенсионер, он поверил злоумышленнику потому, что тот показал себя юридически и финансово грамотным, говорил уверенно и четко отвечал на вопросы.

Справка "РГ"

По данным прокуратуры, в 2021 году жители Красноярского края "подарили" мошенникам без малого два миллиарда рублей. Благодаря купленным базам контактов мошенники узнают о своих будущих жертвах все и легко втираются к ним в доверие.