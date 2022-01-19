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Рубрика: Происшествия

Жители Новосибирска отстояли в суде зеленую зону в центре города

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
Жители одного из районов Новосибирска одержали важную победу: мэрия решила изъять у частного собственника крупный участок в центре города, где собирались построить жилой комплекс.
За последний свободный клочок земли в центре Новосибирска горожане боролись больше года. Фото: Татьяна Кравченко За последний свободный клочок земли в центре Новосибирска горожане боролись больше года. Фото: Татьяна Кравченко
За последний свободный клочок земли в центре Новосибирска горожане боролись больше года. Фото: Татьяна Кравченко

Городские чиновники пошли навстречу горожанам, которые больше года протестовали против застройки зеленой зоны. Для Новосибирска этот шаг можно назвать беспрецедентным: раньше власти боролись с точечной застройкой разве что на словах, а высотки продолжали расти, несмотря на скандалы и сопротивление жильцов соседних домов.

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По информации департамента строительства и архитектуры мэрии, на "отвоеванном" у собственника участке (а это чуть ли не последний свободный "пятачок" в центре - 28,3 тысячи квадратных метров) предусмотрено создание парка. "Для защиты территории мы создали общественную организацию, бороться начали еще в 2020 году, - рассказала "РГ" юрист Елена Ляпина. - Писали куда только можно, а когда зашла речь о подготовке к строительству дороги на прилегающей территории, выходили с пикетами. В итоге дорогу строить не решились, и, видимо, власти поняли, что жители настроены серьезно".

Фактически люди боролись за глоток свежего воздуха: сквер хоть и был слабо благоустроен, зато давал горожанам возможность гулять и заниматься спортом. Летом почти не бывает пустым небольшое футбольное поле, зимой периметр превращается в лыжню для сотен школьников.

Участок продали в частную собственность еще в 2005 году, а четыре года спустя здесь было разрешено высотное строительство. Тогда на этой площадке хотели возвести торговый центр, но уберег финансовый кризис - работы так и не начали. Проект жилого комплекса возник в 2020-м. "Тогда мы впервые увидели тут машины с буровым оборудованием, - говорит житель Шевченковского жилмассива Алексей. - Рабочие объяснили, что берут пробы грунта для будущего строительства".

Жители встали на защиту сквера, а городские власти первым делом развели руками: мол, препятствовать собственнику не в силах. Земля дорогая: только кадастровая стоимость участка превышает 166 миллионов рублей, рыночная же цена выше. И совершенно ясно, что владелец участка запросил бы выкуп не по кадастровой стоимости. Взять да и запретить стройку нельзя: как объяснял "РГ" главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, такое решение мэрии владелец оспорил бы в суде, и у муниципалитета не было бы шансов выиграть тяжбу. Оставалось торговаться: чтобы изъять у владельца землю, нужно было предоставить что-то взамен. На поиски компромисса ушло много месяцев. "В феврале прошлого года прошли слушания, по итогам которых участок признали зеленой зоной, - отмечает координатор движения "Искалеченный Новосибирск" Михаил Рязанцев. - То есть стало ясно, что строить там уже ничего нельзя. А в конце 2021-го застройщику предложили обменять участок на два других. Один из них, площадью один гектар, расположен на улице Стартовая. Второй - больше 65 тысяч квадратных метров - на окраине города, в районе Ключ-Камышенского плато. Очевидно, этот вариант собственника устроил".

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