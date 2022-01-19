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Рубрика: Происшествия

ФСБ ликвидировала в Дагестане подпольный цех фальшивомонетчиков

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
Федеральная служба безопасности совестно с МВД пресекла на территории Дагестана деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали поддельные 5-тысячные купюры очень высокого качества. Отличить их от настоящих денег можно было только с использованием специального оборудования.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, установлено, что купюры номиналом в 5 тысяч рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана. После чего злоумышленники сбывали их в различных регионах России. По данным ФСБ, фальшивые купюры на 90-95 процентов дублировали оригинальные банкноты. На кадрах оперативного видео показано задержание фальшивомонетчиков и обыски в частных домах, гаражах и машинах подозреваемых. А также изъятые металлические клише для печатания денег и большое количество упакованных "банковских" пачек готовых фальшивок. Как отметили в ЦОС, обыски и операция по задержанию членов ОПГ прошли одновременно в Махачкале, Каспийске, селе Акуша Акушинского района, селе Куппа и селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана. У фальшивомонетчиков были изъяты 4 клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму 12 миллионов рублей.

Калининградских дальнобойщиков задержали за сбыт фальшивых купюр

В свою очередь, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по версии следствия, злоумышленники печатали фальшивки в течение нескольких месяцев и сбывали их по цене в 5 раз ниже номинала. Всего было задержано 5 членов ОПГ - все они отправлены под стражу по обвинению по ст. 186 УК РФ в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. В данный момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению других участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта подделок.

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