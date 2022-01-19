На Ставрополье сироты пожаловались на холод и плесень в выделенном жилье

На окраине города Новопавловска в Кировском округе Ставропольского края стоят два одинаковых трехэтажных дома. Адрес у них один - Восточная, 20. Все 36 квартир в этих домах в 2018 году передали сиротам. Почти сразу новоселы стали жаловаться на холод, плесень на стенах и огромные счета за коммунальные услуги. Дома отапливаются только электрическими конвекторами, мощности которых катастрофически не хватает.

Угрожающие послания - всего лишь "особый способ информирования". Так чиновники общаются с сиротами, обитателями холодных квартир в Новопавловске. Фото: Никита Пешков/РГ

За три года, несмотря на многочисленные обращения молодых людей за помощью во все инстанции, ситуация не изменилась. В Новопавловск отправился корреспондент "РГ", чтобы узнать, почему мерзнут новопавловские сироты.

С видом на элеватор

Новопавловск - небольшой городок почти у границы с Кабардино-Балкарией - находится в трех часах езды от краевой столицы. Население - чуть больше 26 тысяч человек. Недавно здесь открыли парк с площадкой для скейтеров и самокатчиков. Но это в центре. На окраине же пейзаж другой. Злополучные дома сирот стоят особняком среди вросших в землю халуп, одноэтажек и двухэтажек. Со двора открывается не совсем живописный вид на огромный элеватор. Из других "достопримечательностей" рядом только детский дом, откуда и переехала часть жильцов. За досуг и здоровый образ жизни тут отвечает куцая спортивная площадка: турник и брусья. Построить детский городок у дома, в котором живут молодые семьи, как-то забыли.

В общем, типичная унылая пустота заброшенной окраины. От нее становится зябко еще на улице. В квартирах тоже не согреться.

- Вот плесень, прямо у детской кроватки. И это на обоях. Боюсь представить, что под ними, - жительница дома Ульяна Корноухова показывает на угол в своей квартире. - Что с этими пятнами ни делай, появляются снова. Сырость никуда не уходит.

В комнате стоят два обогревателя, которые обычно используют для технических помещений или дополнительного обогрева. От постоянной работы корпус одного местами потемнел. Возле другого на линолеуме пятно, будто от огня. Оказалось, прибор как-то упал и повредил покрытие. Без присмотра такие агрегаты не оставишь.

У соседей те же проблемы. В одних квартирах плесень, в других по штукатурке расползается паутинка трещин. Кто-то жалуется на постоянно запотевающие окна, и абсолютно все - на холод. Когда дом остывает, начинается настоящий ужас.

- Вечером невозможно помыться. В ванной нет розеток, так что прогреть ее нельзя, - говорит Зина Москалева.

Чтобы оплачивать огромные счета за электричество и кормить детей, она ездит на заработки в Москву. Многие жильцы вообще съехали, чтобы не мерзнуть.

- Работы в Новопавловске нет. А если ты что-то нашел, то пашешь как лошадь за 14-16 тысяч в месяц. За коммуналку же нужно отдать 9 тысяч. У меня двое маленьких деток, я должна содержать их, платить за разные секции. Денег не хватает. Помочь некому - меня одна бабушка воспитывала.

Отверженные

Последние три года сироты жаловались во все ведомства: местную администрацию, министерство имущественных отношений края, даже в прокуратуру. Но тщетно: ведь дома, оказывается, топятся электричеством законно.

"Строительство многоквартирного дома выполнено в соответствии с проектной документацией с учетом положительных заключений экспертиз. Проектной документацией предусмотрено электрическое отопление, горячее водоснабжение обеспечивается с помощью электрических колонок в отсутствие системы централизованного горячего водоснабжения, что не противоречит действующему законодательству", - сказали корреспонденту "РГ" в прокуратуре Ставропольского края.

Руководитель компании-застройщика Тимур Нунаев говорит, что другое отопление провести было нельзя: котельной рядом нет, а мощностей газовой сети на две трехэтажки не хватило бы. По его словам, никаких нарушений технологии при строительстве не было. Сейчас же проблемы у жильцов дома возникают из-за того, что не все квартиры отапливаются.

Три года сироты безуспешно жалуются в местную администрацию, министерство имущественных отношений края и прокуратуру

- Если в квартире не живут, не топят и не проветривают, там образовываются дефекты. Тепловой расчет здания подразумевает отопление всех квартир, подсобных помещений и коридоров, чего в течение трех лет не происходило, - констатирует Нунаев.

Специалист службы опеки Кировской районной администрации Карина Автандилян говорит, что, когда жильцам выдавали ключи от квартир, предупреждали, что нужно поддерживать температурный режим и жить в доме. Что до жалоб на холод и неподъемные коммунальные платежи, то с трудностями надо справляться. Тем более что сумма в платежках, по ее словам, вовсе не девять-десять тысяч рублей, а всего-то пять - в отопительный сезон.

- Я же как-то живу и работаю в этом городе. Не хочу давать оценку никакому выбору, это личное дело каждого. Но, по-моему, раз ты был обеспечен жильем - живи, обустраивайся. Когда через пять лет ты пройдешь положительную социализацию, когда жилье станет твоим, можешь предпринимать шаги для улучшения жилищных условий, - прокомментировала ситуацию в разговоре с корреспондентом "РГ" Автандилян.

По ее словам выходит, что плесень и холод в квартирах - вина сирот, которые, мол, "не готовы жить, где дают".

Угроза выселением

Надо заметить, что справляются с финансовой нагрузкой не все сироты. По данным управляющей компании "Городской стиль", жильцы дома задолжали за коммунальные услуги 630 тысяч рублей. Сотрудники УК обклеивают двери их квартир информационными листовками. Одни просто предупреждают, другие гласят, что квартира опечатана. Это уже форменное беззаконие, так как опечатывать квартиры имеют право только сотрудники государственных органов. Правда, как говорит сотрудник "Городского стиля", это лишь "особый способ информирования".

- Листочки на дверях - просто информация о том, что у жильца задолженность перед управляющей компанией. Не более того, - заявил работник фирмы Павел Ткаченко.

По его словам, будь на то полномочия УК, в доме уже отключили бы электроэнергию, однако договор у жильцов заключен напрямую с поставщиком. А вот перекрыть должникам канализацию коммунальщики вполне могут: нужно только найти подрядчика, который этим займется, хотя сточные воды уходят в выгребную яму, так как к центральной канализации дом также не подключен.

Руководитель отдела ставропольского юридического центра De-Facto Ирина Черкасенко считает, что такие вопросы надо решать в судебном порядке.

- Необходимо привлекать экспертов, проводить экспертизы, которые могут выявить нарушения, ухудшающие жилищные условия: например, плесень, плохую теплоизоляцию, вентиляцию и прочее. Стоит обратиться с коллективным иском, направить письма в государственные органы и приобщить их к исковому заявлению, - советует эксперт.

До судов сиротам очень далеко: дело это весьма затратное, а помочь им никто не торопится. Остается писать письма и стучаться со своей бедой в чиновничьи кабинеты. Так, в конце декабря инициативной группе удалось попасть на прием к зампреду регионального правительства Николаю Афанасову. В разговоре выяснилось, что в злополучном доме, возможно, появится газовое отопление.

- С прошлого года наше учреждение - имущественный фонд - занимается подготовкой необходимых документов для газификации. Техническая возможность появилась после реконструкции газовой сети в Новопавловске. Мы подсчитаем сумму, сопоставим со стоимостью этих жилых помещений. Если цена будет адекватная, заявим ее в бюджет, - сообщил корреспонденту "РГ" министр имущественных отношений Ставрополья Виталий Зритнев. По его словам, если газификация домов будет одобрена, работы могут начаться уже в 2022 году. - Пока газовики будут тянуть газопровод, мы будем устанавливать оборудование, системы отопления, котлы, плиты и все необходимое. Возможно, в следующем сезоне запустим.

Новопавловские сироты признались журналисту "РГ", что словам уже не верят. Они боятся, что власти просто тянут время, ведь в 2023 году жильцы должны будут приватизировать квартиры. Кто гарантирует, что после этого чиновники не забудут про газовое отопление и обитатели 36 квартир не останутся со своими проблемами один на один?

Мнение

Александр Кузьмин, депутат Ставропольской краевой думы:

- Об этой ситуации я писал и в прокуратуру, и в МВД депутатские запросы. Считаю, что муниципальные власти и минимущества должным образом не выполнили свои должностные обязанности. Они мотивируют, что не подключили газ, тем, что нет емкости у Новопавловского райгаза. Администрация округа должна решить этот вопрос.

Нужно подсуетиться, написать письма, пускай подключат газ. Уверен, необходимо просто включить свое человеколюбие. Дети и так настрадались оттого, что они одни на белом свете. Я со многими общался, они уже ни во что не верят.