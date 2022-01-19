Старейший фельдшер России рассказала о 66 годах работы медиком

Новости

Семак рассказал о ситуации с отпуском Дзюбы после матча с "Челси" 19:57
Антон Шипулин и другие звезды биатлона проведут гонку в Лужниках 19:46
Цена на никель обновила максимум с 2011 года 19:44
ЦСКА отстранил от работы создателей скандального ролика с Языджи 19:08
В Алма-Аты задержали преступников, грабивших дома горожан во время беспорядков 19:08
Росстат рассчитал новые средние цены на бензин на АЗС 19:00
Песков объяснил рассадку на встрече Путина и Раиси 18:58
У сериала по "Властелину колец" появились тизер и официальное название 18:46
Песков не подтвердил предложение провести саммит Россия-Украина в Израиле 18:44
На Москву надвигается циклон "Ида" 18:37
Секс-символ 60-х, актриса Иветт Мимо найдена мертвой 18:36
СК попросит ареста для главврача "Матросской Тишины" Александра Кравченко 18:09
В Петербурге классы будут отправлять на дистант даже при одном заболевшем 18:06
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса 18:05
ЦСКА удалил скандальный пост о "переговорах" с Языджи 18:02
37-летний актер Гаспар Ульель насмерть разбился на горнолыжном курорте 17:50
Завершилось следствие по делу о крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье 17:45
ФАС усилит контроль за ценами на бензин и дизтопливо в регионах 17:15
Рябков: Никакого риска крупномасштабной войны в Европе нет 17:12
Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией 16:42
В Instagram появилась возможность создать 3D-аватар 16:20
Великобритания отменила ношение масок 16:17
Порошенко спел гимн после вынесения ему меры пресечения 16:11
Видео: Российские космонавты начали первый в новом году выход в открытый космос 16:02
Жительница Томска отнесла в полицию 500 тысяч рублей, которые нашла на улице 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
19.01.2022 19:22
Рубрика: Общество

Старейший фельдшер России рассказала о 66 годах работы медиком

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 11(8659)
Шестьдесят шесть - это целая жизнь. Именно столько Берта Михайловна Битарова трудится в системе здравоохранения Северного Кавказа. Сейчас 84-летний фельдшер работает в городской поликлинике в Ессентуках, помогая людям сохранить здоровье, а коллегам-врачам - освоить профессию.
Берта Битарова: Пока есть силы и руководство считает, что от меня есть прок, буду работать. Фото: Татьяна Барыбина Берта Битарова: Пока есть силы и руководство считает, что от меня есть прок, буду работать. Фото: Татьяна Барыбина
Берта Битарова: Пока есть силы и руководство считает, что от меня есть прок, буду работать. Фото: Татьяна Барыбина

Порядок во всем

При первой встрече Берта Михайловна сильно удивилась: мол, зачем о ней писать? Ведь в поликлинике, в которой она работает, есть молодые специалисты - "они и должны привлекать внимание журналистов".

Фото: Оксана Ильина
Учитель из Удмуртии в свободное время водит трамвай

- Мне так хочется их поддержать. К нам в последние годы пришли несколько человек - кадров-то сейчас не хватает, - она сразу начинает уговаривать.

Говорят, о человеке можно судить по тому, как устроено его рабочее место. И в случае с Битаровой это утверждение особенно справедливо. Вдоль трех стен небольшого кабинета выстроились стеллажи, заставленные медицинскими карточками пациентов, - всего около полутора тысяч "досье" на каждого сотрудника всех организаций, которые курирует фельдшер. Она без труда находит данные любого заинтересовавшего ее человека - предприятия отсортированы по цветам корешков на папках. Каждую из них она обклеивала лично. В составе одноцветных карточек фамилии выстроены строго по алфавиту.

На другой стене висят двенадцать деревянных ячеек - по количеству месяцев в году, где лежат записки - подсказки для хозяйки. Назначила, к примеру, пациенту пройти обследование через пару месяцев - оставит и себе напоминание. Если некогда в ежедневной суете человеку вспомнить о процедуре, подскажет Берта Михайловна.

- Стол мой не фотографируйте, тут же бардак, - просит Битарова. Но там и намека на беспорядок нет. Квадраты папок и листков подогнаны друг к другу. Только вот монитор и клавиатура компьютера отставлены в сторону, а мышку и вовсе не видно - человеку старой закалки современные технологии не всегда нужны.

Украина - Дагестан - Чечня

Юная Берта Штейнберг приехала в Дагестан из города Тульчин Винницкой области Украины. Выпускнице школы Подолья - равнинного края, изрезанного реками, впадающими в Днепр, - Северный Кавказ показался заморской диковинкой. С родиной расставаться было непросто, но о переезде не сожалеет.

- Я приехала в Дагестан, потому что здесь жил мой дядя. Так и осталась на Кавказе. Но Украину я очень люблю, там родились и жили мои родители - это моя родина, - начинает она свой рассказ.

В Кизляре Штейнберг поступила в медицинское училище, где получила диплом фельдшера. И, как это было принято в Советском Союзе, сразу после обучения по распределению отправилась на работу. Так в августе 1955 года попала в горное село Советское Грозненской области. Потом населенному пункту вернули историческое название - Шатой.

Фото: Антон Вергун
Как "стальная бабушка" отпраздновала в свой 100-летний юбилей

- Кавказ меня закалил, но я ни о чем не жалею. В СССР же как бы- ло - отучился на специалиста, значит, должен три года отработать там, куда тебя отправят. И попробуй только отказаться или уехать раньше срока, - вспоминает она. - Я была там единственным фельдшером, заведовала процедурным кабинетом. Передвигаться приходилось на лошадях, потому что тогда там были узенькие горные тропы, ни о каких дорогах речи еще не шло.

В те годы в селении жили люди, приехавшие туда из Дагестана. Но в 1957 году стали возвращаться депортированные в годы Великой Отечественной войны чеченцы. Берта Михайловна с ностальгией вспоминает свою молодость, проведенную в окружении горцев - говорит о радушии и гостеприимстве местных жителей. И после того, как истек положенный государством трехлетний срок, осталась в Шатое на какое-то время, пока ей не прислали достойную замену. Жалеет, что давно не бывала в тех краях.

Судьбоносная самодеятельность

Из горной Чечни Берта вернулась обратно в Дагестан, где устроилась в один из здравпунктов железнодорожной больницы. В те годы при каждом крупном предприятии страны работал филиал медицинского учреждения: специалисты обследовали сотрудников перед началом рабочего дня, постоянно следили за их здоровьем.

- После железнодорожной больницы Махачкалы трудилась в здравпункте при машиностроительном заводе Каспийска, - рассказывает Берта Михайловна.

Я была единственным фельдшером в чеченском горном селе, ездить к пациентам приходилось на лошадях

Те годы вошли в военную историю - именно здесь тестировали легендарного "Каспийского монстра", ставшего прообразом экраноплана "Лунь". Единственный экземпляр машины сейчас находится в Дербенте. Там Берта встретила своего будущего мужа и сменила фамилию на осетинскую - Битарова. О супруге, как и о своей семье, фельдшер говорить много не любит.

- Он был железнодорожником, а познакомились мы в кружке художественной самодеятельности. Мы и пели, и танцевали, и спектакли ставили. Я сейчас удивляюсь, никто ничего не хочет, - сетует Берта Михайловна.

В 1961 году семья переехала в Ессентуки. Уже здесь родилась дочка, а Битарова устроилась в здравпункт консервного завода.

Фото: Айгуль Камаева/РГ
Спасатель из Уфы Александр Хижняк рассказал о нюансах своей профессии

- Это было предприятие диетического питания, где работали 450 человек. А еще летом приезжал студенческий отряд - больше ста молодых людей. Работали в тесной связи с санэпидемстанцией, ведь предприятие выпускало пищевую продукцию. Но в 2006-м завод закрыли. Очень жалко было уходить, за существование этого предприятия я готова бороться и сейчас.

К Битаровой приходят на прием сотрудники разных учреждений города-курорта. А полтора года назад к прежнему перечню процедур добавилась еще одна - тест на коронавирус. Кстати, сама фельдшер в октябре 2020 года перенесла COVID-19. Несмотря на возраст, заболевание прошло без тяжелых осложнений, и уже через две недели она вышла на работу, а потом вакцинировалась.

- Я всех призываю сделать прививку, - говорит собеседница. - Это единственный способ гарантированно избежать тяжелого течения болезни и неприятных последствий.

А еще Берта Михайловна привыкла к строгой дисциплине.

- Мы знали, что нельзя опаздывать на работу, нельзя уходить раньше. Уважали руководство вне зависимости от того, нравится оно или нет. Иначе быть не могло. Когда мне говорят, что медик выгорел на работе, отвечаю - значит, он случайный человек в профессии. Зачем тогда надевать белый халат? - задается вопросом Берта Михайловна. - Я ни разу не пожалела, что пошла в медицину. Пока есть силы и руководство считает, что от меня есть прок, буду работать.

- Фактически с 1961 года Берта Михайловна работает в городской поликлинике Ессентуков, ведь здравпункт при заводе относился к этому медицинскому учреждению. Это абсолютный рекорд, - рассказывает главный врач Вадим Петровский. - Битарова вне зависимости от времени года всегда приходит одной из первых (а в поликлинике - шесть дней в неделю). Даже не хочет уходить в отпуск. Каждый раз приходится ее уговаривать: объяснять, что так нельзя, ведь меня ругают в отделе кадров...

Кстати

Самый пожилой врач в России, по данным минздрава, трудится в городской больнице Челябинска. 90-летняя рентгенолог Екатерина Сумная - доктор медицинских наук, она до сих пор принимает студентов на практику. Выросла Екатерина Марковна в семье медиков - отец был известным советским хирургом, а мать - рентгенлаборантом, поэтому жизненный путь ее был предопределен еще в юные годы.

Главное увлечение рентгенолога - шахматы, в которые она играет с детства. Сейчас ее главный соперник - компьютер, но регулярные победы в турнирах ветеранов не дают забыть игру с живыми оппонентами.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Дагестан СКФО Чеченская Республика

Главное сегодня

Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса
Великобритания отменила ношение масок
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене
Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе