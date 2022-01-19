В Дагестане ликвидировали цех по изготовлению поддельных денег

Подпольный цех, где изготавливали фальшивые деньги, находился в селе Сергокала. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в течение нескольких месяцев они печатали купюры номиналом 5 тысяч рублей.

При этом качество изготовления подделок было настолько высоким, что отличить их от настоящих денег можно было только при помощи специального оборудования. По версии следствия, фальшивки по цене в пять раз ниже номинала сбывались на территории нескольких регионов России.

Фальшивомонетчиков задержали оперативники УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками ФСБ России. Задержаны пятеро жителей региона. Их подозревают в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег.

В ходе обысков по местам жительства задержанных и в используемых ими помещениях обнаружены пресс-станок, клише для нанесения рельефных изменений, картриджи с краской и банкноты с признаками подделки на сумму 12 миллионов рублей.