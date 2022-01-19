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19.01.2022 20:39
Рубрика: Экономика

В Дагестане открыли школу туризма для подготовки экскурсоводов

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
В Дагестане начали профессионально обучать гидов. С первого июля нынешнего года, после вступления в силу поправок в федеральный закон об обязательной аттестации экскурсоводов, не получившие соответствующую лицензию гиды станут вне закона.

Обучение в школе туризма в Махачкале ведется по двум специализациям: "Управление туристической фирмой" и "Гид-экскурсовод". Прошедшим курсы выдадут документ государственного образца. Итоговая аттестация пройдет в министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Москвы
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Потребность в профессиональных гидах в регионе велика. В 2021 году Дагестан посетили более миллиона туристов, а Махачкала стала одним из самых популярных авианаправлений в стране.

По данным министерства по туризму и народным художественным промыслам РД, в Дагестане зарегистрировано 11 региональных туроператоров и 53 турагента. Количество частных гидов не знает никто - по экспертным оценкам, в республике промышляют около двухсот нелегальных поставщиков туристских услуг.

Огромный спрос на экскурсии привлек в эту сферу много желающих подзаработать. Сопровождать туристов вызвались педагоги, студенты, пенсионеры и просто местные жители. Это не могло не сказаться на качестве обслуживания и безопасности экскурсий.

В прошлом году несчастный случай произошел в Хунзахском районе. Во время, когда туристы любовались замерзшим водопадом, гид, рассказывая о красивых пейзажах, пренебрег требованиями безопасности, подойдя к краю обрыва. В результате он сорвался в пропасть и погиб.

Профессионалов беспокоит, как некоторые гиды преподносят исторические факты. Большой резонанс у представителей исторического сообщества вызвала публикация в социальных сетях фрагмента одной из экскурсий в горном районе. Гид преподносил, по словам историков, совершенно невероятные и искаженные исторические факты из жизни горцев, напоминающие сказочные былины.

Теперь, в связи с обязательной аттестацией экскурсоводов, подобных "сказочников" станет намного меньше, надеются профессионалы. Тех, кто все же решит на свой страх и риск работать нелегальным гидом, ждут серьезные штрафные санкции.

Сотрудник минтуризма республики Камила Самедова рассказала "РГ", что надзорные права за соблюдением закона в регионах возложены на органы исполнительной власти в сфере туристической деятельности. Прописана и административная ответственность за отсутствие аттестации у гидов - до 300 тысяч рублей.

Фото: Мария Волкова/РГ
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Столь высокая сумма обусловлена тем, что аттестацию обязаны проходить не только гиды-экскурсоводы, но и проводники, от чьей подготовки нередко зависит жизнь людей.

- Минтуризма республики будет аттестовывать только гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков. Для проводников эта процедура возложена на лицензированные специализированные организации, определяемые Ростуризмом. В Дагестане таковых нет. Аттестация гидов давно необходима, так как с повышением турпотока в Дагестане поступали жалобы на качество обслуживания. Теперь ситуация должна измениться, - считает Камила Самедова.

Кстати

Природные достопримечательности Дагестана вошли в топ-20 красивейших мест России. Рейтинг подготовлен в 2021 году экспертами и фотографами издательского дома National Geographic.

В число красивейших мест республики попали: горный аул Гамсутль, сторожевые башни аула Гоор и Ирганайское водохранилище.

Дагестанские заброшенные села давно стали местом паломничества туристов со всей страны и из-за рубежа. Ирганайское водохранилище - водоем на реке Аварское Койсу, образовавшийся в результате строительства Ирганайской ГЭС в 2008 году. Поднимаясь в горы, невозможно не сделать остановку у этого водохранилища с изумрудной водой.

Сюда полюбоваться красотами также приезжают много туристов.

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