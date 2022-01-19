В Ставрополе выселяют единственный приют для бездомных животных

Почти 600 питомцев частного приюта для беспризорных животных "Лучший друг" уже первого февраля должны были оказаться на улице. Правда, власти региона дали еще месяц, чтобы найти выход из тупиковой ситуации, но шансов на это пока крайне мало.

Кошек и собак уже первого марта могут выбросить на улицу, ведь переселить их некуда. Фото: Татьяна Барыбина/РГ

"Лучший друг" - крупнейший и самый известный реализованный в мегаполисе волонтерский проект. За восемь лет через руки добровольцев прошло больше шести тысяч беспризорных животных. Одних они спасли от неминуемой смерти, других забирали по просьбе горожан. Выхоженных, привитых и стерилизованных кошек и собак отдавали в добрые руки, а инвалидов, которых местные жители берут неохотно, иногда удавалось пристраивать за границу. Вся деятельность финансируется за счет пожертвований.

Правда, все эти годы вокруг приюта происходили разного рода баталии. Дело в том, что участок земли для него мэрия (заметим, бесплатно) предоставила вблизи жилого дома и магазинов. В результате на "Лучшего друга" регулярно в разные инстанции поступали жалобы из-за постоянного собачьего воя и неприятного запаха. Увы, переехать зверям все равно было некуда.

И вот эта проблема, как говорится, разрешилась сама собой после принятия нового федерального закона, в соответствии с которым правительство Ставрополья выпустило документ, регулирующий порядок организации деятельности приютов для безнадзорных животных. В нем изложены конкретные требования к условиям содержания, расположению здания и даже периметру вольеров и т. д.

Итак, подобное заведение может находиться не ближе чем в 150 метрах от жилой застройки. На каждую собаку требуется по два квадратных метра площади, чего "Лучший друг" обеспечить не может. В общем, в середине декабря 2021 года руководитель приюта получил от администрации уведомление с требованием освободить площади до первого февраля 2022 года.

Это известие сразу взорвало соцсети. Пользователи бурно обсуждали, что теперь будет с приютом и куда денутся 600 животных, если он закроется. Резонанс оказался настолько большим, что администрация города спешно созвала пресс-конференцию. Первый замглавы Ставрополя Дмитрий Семенов заявил, что найден подходящий участок земли.

За восемь лет через руки добровольцев прошло больше шести тысяч беспризорных животных

- С представителями волонтерской организации налажен диалог. Они хотят получить участок в собственность. Муниципалитет вместе с общественниками и учредителями приюта прорабатывает решения. Город окажет помощь в перевозке, обустройстве, подключении коммуникаций для размещения на новом месте. Точно скажу: ни одно животное не окажется на улице, - пообещал Семенов.

В этот же день руководитель приюта Валентина Кот поправила чиновника: "Землю волонтеры нашли сами, администрация же лишь проверила ее на соответствие новым требованиям". При этом до хеппи-энда еще далеко, ведь стоимость участка - 13,5 миллиона рублей. И это не говоря о деньгах, которые потребуются для необходимой инфраструктуры и переезда. Единственный способ собрать нужную сумму - благотворительный сбор, так как финансировать это мероприятие из местной казны нельзя по закону.

Меньше чем за месяц горожане собрали почти 6 миллионов рублей - огромная сумма по меркам ставропольских благотворительных акций, но пока все же явно недостаточная. К тому же до дня "Х", то есть первого февраля, когда приют должен переехать в другое место, остаются считаные дни.

В общем, скандал вокруг приюта дошел до такой стадии, что ситуацию прокомментировал уже губернатор Владимир Владимиров.

- Было предписание органов надзора, чтобы переселить приют. Городские власти исполняют предписание этих ведомств. Властям удалось оперативно найти земельный участок, да, он дорогой, и я, честно говоря, своими деньгами тоже поучаствовал в сборе 13 миллионов рублей, - сказал глава Ставрополья на состоявшейся на днях пресс-конференции. - Мы договорились с органами надзора, что дату переезда перенесут на месяц. Хотя она уже на год и месяц перенесена. Ведь никто же не знает, что приют должен был быть ликвидирован еще первого января 2021 года. Я надеюсь, что в итоге все завершится хорошо: приют переедет и будет работать, а мы, конечно, будем ему помогать.

Однако от обещаний волонтерам, по их словам, не стало легче. Особенно удивило всех слово "ликвидирован". Стало ясно, что существенной помощи от властей можно и не дождаться. И теперь все зависит от самих горожан.

- Акция идет две недели, сбор постепенно затухает. Те, кто мог что-то пожертвовать, уже сделал это, - признается волонтер.

Не исчезай, надежда...

Животных уже первого марта могут выбросить на улицу, ведь переселить их некуда. Власти говорят о том, что муниципальные приюты появятся в Кисловодске и Изобильненском округе, а также, возможно, в Ставрополе. Но когда это случится - неясно. Да и всех зверей туда не поселишь.