В Ставрополе выселяют единственный приют для бездомных животных

"Лучший друг" - крупнейший и самый известный реализованный в мегаполисе волонтерский проект. За восемь лет через руки добровольцев прошло больше шести тысяч беспризорных животных. Одних они спасли от неминуемой смерти, других забирали по просьбе горожан. Выхоженных, привитых и стерилизованных кошек и собак отдавали в добрые руки, а инвалидов, которых местные жители берут неохотно, иногда удавалось пристраивать за границу. Вся деятельность финансируется за счет пожертвований.
Правда, все эти годы вокруг приюта происходили разного рода баталии. Дело в том, что участок земли для него мэрия (заметим, бесплатно) предоставила вблизи жилого дома и магазинов. В результате на "Лучшего друга" регулярно в разные инстанции поступали жалобы из-за постоянного собачьего воя и неприятного запаха. Увы, переехать зверям все равно было некуда.
И вот эта проблема, как говорится, разрешилась сама собой после принятия нового федерального закона, в соответствии с которым правительство Ставрополья выпустило документ, регулирующий порядок организации деятельности приютов для безнадзорных животных. В нем изложены конкретные требования к условиям содержания, расположению здания и даже периметру вольеров и т. д.
Итак, подобное заведение может находиться не ближе чем в 150 метрах от жилой застройки. На каждую собаку требуется по два квадратных метра площади, чего "Лучший друг" обеспечить не может. В общем, в середине декабря 2021 года руководитель приюта получил от администрации уведомление с требованием освободить площади до первого февраля 2022 года.
Это известие сразу взорвало соцсети. Пользователи бурно обсуждали, что теперь будет с приютом и куда денутся 600 животных, если он закроется. Резонанс оказался настолько большим, что администрация города спешно созвала пресс-конференцию. Первый замглавы Ставрополя Дмитрий Семенов заявил, что найден подходящий участок земли.
- С представителями волонтерской организации налажен диалог. Они хотят получить участок в собственность. Муниципалитет вместе с общественниками и учредителями приюта прорабатывает решения. Город окажет помощь в перевозке, обустройстве, подключении коммуникаций для размещения на новом месте. Точно скажу: ни одно животное не окажется на улице, - пообещал Семенов.
В этот же день руководитель приюта Валентина Кот поправила чиновника: "Землю волонтеры нашли сами, администрация же лишь проверила ее на соответствие новым требованиям". При этом до хеппи-энда еще далеко, ведь стоимость участка - 13,5 миллиона рублей. И это не говоря о деньгах, которые потребуются для необходимой инфраструктуры и переезда. Единственный способ собрать нужную сумму - благотворительный сбор, так как финансировать это мероприятие из местной казны нельзя по закону.
Меньше чем за месяц горожане собрали почти 6 миллионов рублей - огромная сумма по меркам ставропольских благотворительных акций, но пока все же явно недостаточная. К тому же до дня "Х", то есть первого февраля, когда приют должен переехать в другое место, остаются считаные дни.
В общем, скандал вокруг приюта дошел до такой стадии, что ситуацию прокомментировал уже губернатор Владимир Владимиров.
- Было предписание органов надзора, чтобы переселить приют. Городские власти исполняют предписание этих ведомств. Властям удалось оперативно найти земельный участок, да, он дорогой, и я, честно говоря, своими деньгами тоже поучаствовал в сборе 13 миллионов рублей, - сказал глава Ставрополья на состоявшейся на днях пресс-конференции. - Мы договорились с органами надзора, что дату переезда перенесут на месяц. Хотя она уже на год и месяц перенесена. Ведь никто же не знает, что приют должен был быть ликвидирован еще первого января 2021 года. Я надеюсь, что в итоге все завершится хорошо: приют переедет и будет работать, а мы, конечно, будем ему помогать.
Однако от обещаний волонтерам, по их словам, не стало легче. Особенно удивило всех слово "ликвидирован". Стало ясно, что существенной помощи от властей можно и не дождаться. И теперь все зависит от самих горожан.
- Акция идет две недели, сбор постепенно затухает. Те, кто мог что-то пожертвовать, уже сделал это, - признается волонтер.
Животных уже первого марта могут выбросить на улицу, ведь переселить их некуда. Власти говорят о том, что муниципальные приюты появятся в Кисловодске и Изобильненском округе, а также, возможно, в Ставрополе. Но когда это случится - неясно. Да и всех зверей туда не поселишь.