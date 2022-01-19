Виновник ДТП с пятью погибшими на Ставрополье получил срок

В Ставропольском крае суд вынес приговор водителю, по вине которого в конце апреля 2021 года произошло трагическое ДТП с пятью погибшими. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, виновник также возместит моральный вред семьям погибших.

- Ход уголовного дела все время был на особом контроле у прокурора Ставропольского края Александра Лоренца. В суде установлено, что обвиняемый, управляя технически исправным автопоездом в составе грузового самосвала марки "КАМАЗ 55102" и прицепа к нему, допустил нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, проявил невнимательность к дорожной обстановке, не выдержал безопасную скорость движения и дистанцию до двигающегося впереди легкового автомобиля, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате столкновения грузовика с двумя легковушками скончались пять человек, среди которых был шестимесячный ребенок. Суд приговорил 33-летнего водителя к 4 годам и 5 месяцам в колонии-поселении, а также запретил управлять транспортными средствами на три года. Также виновник аварии выплатит больше трех миллионов рублей за моральный вред.