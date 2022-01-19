Для непривитых пожилых жителей Заполярья продлили ограничения

В Мурманской области продлили ограничения по допуску к работе для граждан от 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

Для них предусмотрен дистанционный режим работы. Предполагается, что ограничение будет действовать до 24 февраля.

В оперштабе напомнили, что данные категории граждан допускаются к работе в обычном режиме только при наличии одного из документов: действующего QR-кода вакцинированного или переболевшего, сертификата профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе. Также основанием может служить документ, подтверждающий, что гражданин ранее перенес COVID-19 и со дня его выздоровления прошло не более 6 месяцев.

На 19 января 2022 года в Мурманской области выявлено 147 новых случаев заболевания COVID-19.