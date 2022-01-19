Историк подсчитал, сколько дней пробыл в нынешней Карелии Петр I

Сколько дней провел в Карелии, бывшем Олонецком уезде, российский государь, а с 1721 года император Петр Великий? Данные исследователей разнятся. Кто-то пишет, что царь наведывался в северный край пять раз и пробыл в общей сложности не менее пяти месяцев, а "у колодца" - 90 дней (он приезжал лечиться марциальными водами, так как страдал заболеванием предстательной железы, хроническим гепатитом, циррозом печени). А вот известный петрозаводский историк Михаил Данков уверен, что царь Петр с домочадцами провел "на Олонце" не менее 225 дней.

Михаил, на чем основано это число?

Михаил Данков: Я тщательно изучил походные журналы как самого Петра Великого, так и Александра Меншикова (они назывались "Юрналы"), их переписку, а также журналы бомбардирской роты Преображенского полка. И скрупулезно подсчитал дни. Эти источники сохранились, они опубликованы, часть - в XVIII-XIX веках. У императора был, по-современному сказать, пресс-секретарь Алексей Макаров, который отвечал за дословную фиксацию на бумаге всех действий царя, хронологию, поступки, где был, когда и с кем встречался.

Журналы бомбардирской роты - отдельные документы. Их составитель - Иван Немцов, знаменитый бомбардир царя, строитель фрегатов "Сошествие Святого Духа" и "Скорый гонец", с 1703 года корабельный мастер на Олонецкой верфи.

Так вот, на "Осударевой дороге" Петр находился 11 дней, на Марциальных водах - 98, в заводской слободе у Онежского озера прожил 33, а на Свирской верфи - около 83 дней. Таким образом, получается, государь в Карелии провел 225 дней и оставил ярчайший и осязаемый след.

А где жил государь?

Михаил Данков: Для царя и его близких за очень короткое время специально возвели шесть государевых дворцов. Три из них были в Марциальных водах - самого Петра, Екатерины Алексеевны и Прасковьи Федоровны - жены брата Петра Великого. Еще один дворец возвели на полпути между заводом у Онежского озера и Марциальными водами. Сегодня это местечко так и называется - Половина. Находится примерно в 20 верстах от двух точек. Что это было за строение, никто не знает. Нет ни плана, ни изображения, даже локация "попутной" усадьбы неизвестна. Хотя можно предположить, что царские хоромы располагались у дороги.

Зато известно, что здесь летом 1719 года бывал Александр Меншиков. Как сообщается в его "Юрнале", он изволил откушать, а вот спать внутри отказался. Разбил палатку и отдыхал всю ночь на воздухе.

Почему?

Михаил Данков: Меншиков очень боялся тараканов. Даже Петр, когда велел подыскивать избы в Ладоге и в Тихвине для своей свиты, всегда ставил условие: чтобы не было тараканов, а в погребе хранилось охлажденное пиво. К тому же привычка спать на воздухе у Александра Даниловича появилась на "Осударевой дороге".

Где находились другие царские строения?

Михаил Данков: Еще два дворца - для Петра Алексеевича и Александра Меншикова - были возведены в заводской слободе. Это место сейчас находится в городском парке культуры и отдыха. В конце 1990-х годов археолог Андрей Спиридонов со студентами Петрозаводского университета проводил здесь раскопки и обнаружил фундамент государева дворца.

К сожалению, мы не знаем, кто был архитектором и как изначально выглядел "царский дом". Известны только два источника - чертеж 1722 года саксонского фейерверкера Матвея Виттера и гравюра неизвестного художника, опубликованная в середине XIX века. Предполагаю, что двухэтажные деревянные хоромы могли строить пленные шведы. Недавно мне удалось выявить аналогии онежского дворца с усадьбой шведского дворянина Эриха-Берндта фон Коноу на Неве, которую Петр превратил в первый государев дворец столицы.

До нашего времени не сохранился ни один из шести построенных государевых дворцов.

Известно, чем угощали Петра во дворцах заводского посада и Марциальных вод, какие блюда для него готовили? Что он предпочитал?

Михаил Данков: Да, о вкусах царя сохранилось много свидетельств. Государь ел мало и был прост в еде. Больше всего любил народные кушанья - щи, кашу, черный хлеб, никогда не ел сладких блюд и рыбы. В Великий пост питался фруктами и пирогами. Предпочитал "ветчину и лимбургский сыр". Для царских пиршеств комендант заводов Виллим Геннин выписал из Санкт-Петербурга пивовара. Продукты на царский стол - кур, яйца, масло, творог, сметану, дичь, рыбу - поставляли местные крестьяне из Шуйского погоста, Олонца, старообрядцы из Выговской пустыни и монахи Александро-Свирского монастыря. Сохранились свидетельства, что в 1724 году к приезду Петра Алексеевича олонецкий бургомистр Тимофей Балашев отправил на дворцовую кухню десять лучших телят и столько же молодых барашков.

Но на курорте, когда был большой наплыв гостей, с провизией для кухмейстера Юрия Фельтена возникали проблемы. Так, по требованию государя Геннин обязывался в декабре 1718 года заготовить столовые припасы по присланному реестру. Тогда для коменданта наступили беспокойные дни, к его обычным обязанностям добавились новые: он должен был обеспечить царской едой всех. Комендант жаловался Федору Апраксину: "Гостей, которые приезжают к водам, для стыда поить и кормить надо, а истинно с миру не единой ложки сметаны не идет..." К тому же употребление марциальной воды возбуждало аппетит, и Виллим Геннин просил Апраксина, чтобы приезжающие сами позаботились о провизии.

Царь же возил с собой свой прибор: деревянную ложку с отделкой из слоновой кости, вилку и железный нож с зеленой костяной ручкой.

А что царь пил из крепких напитков?

Михаил Данков: Водка появилась в наших краях во времена Петра. "Анисовку" царь употреблял еще в 1702 году на "Осударевой дороге". Она готовилась на ключевой воде с березовыми листьями, с добавлением аниса, тмина и лимонных корочек. Крепкий напиток стал самым ходовым в заводской слободе. Царь предпочитал пить серебряными чарками, а заедать пирогом с морковью или кренделем, приговаривая, мол, "это родная, не итальянская пища".

Любил он и венгерские вина, а также пиво, которое варили столичные мастера.

Особое значение имело так называемое хлебное вино. Это водочный суррогат. Его ставили в бочках. И гренадер или преображенец угощали всех не рюмками, а ковшами. Хлебное вино было доступно и местным жителям.

В Петрозаводске первыми питейными заведениями стали 26 харчевнических лавок в гостином дворе. Объем проданного алкоголя в заводском посаде велся на десятки тысяч ведер. Отличился некто Бахметов, торговавший в трактире только анисовой водкой.

В этом смысле поражают результаты археологических работ на территории исторического ядра Петрозаводска. Были обнаружены сотни фрагментов фужеров, бокалов, рюмок и другой винной посуды XVIII века. При этом штофы достигали емкости двух литров при русском стандарте в 1,3 литра.

Наш край отличается зимними холодами. Что носил государь, когда приезжал?

Михаил Данков: Действительно, зимние визиты Петра "на Олонец" заставили придворную челядь специально готовить зимний гардероб. Царь предпочитал "епаничи суконные теплые на волчьем меху", кафтаны "на собольем меху", лисьи шапки, свареги и пимы "из оленьей шкуры, шерстью вверх", однажды удивившие голштинца Фридриха фон Берхгольца.